Cómo disfrutar de un perro sin que sea tu mascota

Actualmente, existen diferentes alternativas para relacionarse con uno o varios canes sin tener que cuidarlos a diario

Una mascota implica una serie de compromisos que a veces no se pueden asumir, ya sea por condicionantes laborales, familiares, económicas o de salud, pero existen algunas opciones que permiten disfrutar de la compañía de los canes sin tener que adoptarlos y convivir con ellos para siempre. De acuerdo con La Vanguardia, las siguientes podrían ser algunas alternativas.

Conviértete en hogar temporal

Las protectoras trabajan para cuidar a todos los animales que les llegan, pero no siempre les es posible dar refugio a todos, así que al darle un hogar temporal a un perro mientras encuentra un hogar definitivo, le ayudas y al mismo tiempo convives con él. Además, si aún te estás planteando si serías un buen dueño en caso de tener un canino a tu cargo, esta es una gran forma de tomar contacto y aprender a cuidarlos.

Hazte voluntario

Para aquellos que no puedan implicarse diariamente en el cuidado de las mascotas, existe la posibilidad de colaborar en voluntariados, requiere trabajo y dedicación hacia el animal, pero no exige que estés pendiente en todo momento. Muchas protectoras cuentan con trabajadores y voluntarios, pese a ello, no está de más una ayuda para pasear a los perros, ducharlos, alimentarlos, llevarlos al veterinario o cualquier otra actividad que mejore su bienestar.

Ayuda con donaciones

Si por razones de salud, no se puede entrar en contacto directo con los animales, se puede donar dinero, comida, medicamentos u otros materiales necesarios a los refugios y asociaciones. Es una forma de colaborar con los perros necesitados.

Apadrina un animal

Algunas protectoras establecen cuotas de apadrinamiento, una contribución mensual para el mantenimiento de un perro y a cambio, puedes pasar con él un día a la semana para participar en sus cuidados cotidianos.

Ofrécete de cuidador o paseador

Para quienes alguna vez han cuidado la mascota de alguien o la han sacado a pasear responsablemente, pueden hacerlo más veces y de paso, ayudar a un amigo, familiar o vecino que no quiere dejar solo a su perro.

