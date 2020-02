Natti Natasha expone golpes, moretones, insultos; y Ninel Conde reacciona

La violencia contra la mujer no exclusivamente física

Natti Natasha ha hecho uso de Instagram para compartir un fuerte mensaje, con el que busca crear conciencia sobre la violencia que existe contra la mujer, la cual no siempre deja golpes visibles en el cuerpo, porque se genera través del uso de la palabra.

Hoy, la reguetonera retomó su imagen violentada con un mensaje desgarrador, haciendo alusión a todas las palabras que la han hecho víctima de violencia, tanto a ella como muchas otras mujeres, celebridades o no famosas:

“Eres •Fea• Gorda• Estás demasiado de Flaca• Torpe• Bruta• Estúpida• Llorona• Dramática• Loca• Puta• Insegura• Exagerada• Pareces un Mounstro• No te me acerques• Te Odio• Te detesto• Me das asco• Estoy contigo por pena• Nadie te quiere• Mátate • …. así nos lastiman sin tocarnos ! #Meestasmatando Basta YA ! 🗣 No están Solas #Nattinatasha”, escribió Natti.

Ante el mensaje la cantante Ninel Conde ha reaccionado de inmediato, sumando a sus palabras aquellas que se han quedado grabadas en su memoria: “Tan cierto OMG… eres borracha, eres puta…”, escribió Ninel.

La violencia psicológica, los insultos denigrando la integridad de la persona, también matan. Natti Natasha escribió días atrás: “Tu manera de tratarme me está matando”.

Aquí les compartimos el vídeo oficial de donde se desprende toda esta narrativa de Natti Natasha.

En México, después del feminicidio de Fátima, una niña de siete años que fue secuestrada el pasado 11 de febrero; hecho de horror, que concluyó con una niña maltratada, torturada, violada y asesinada, ha hecho que muchas mujeres, ciudadanas del mundo, se unan en un importante movimiento que se llama #UnDíaSinNosotras bajo el slogan de “el 9 -lunes 9 de marzo- ninguna se mueve”.

La periodista Martha Debayle ha iniciado el movimiento al cual parece que ya se ha sumado la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Mientras que otras como Natti Natasha alzan la voz con su música y piden respeto.

Debayle escribió el siguiente mensaje en Instagram:

“Las mujeres más fuertes son las que vemos ayudándose entre sí. Quiero que sepan que el día 9 de marzo no me van a escuchar ni en la radio, ni aquí, ni en ningún lado. Así mismo no trabajará ninguna de la mujeres de mi empresa #MMKG. amor y la solidaridad entre nosotras no puede quedarse solo en un sentimiento sino en una acción. Estamos juntas en esto. #niunamas #niunamenos Siéntanse libres de utilizar esta imagen. #paronacional”.