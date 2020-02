Chivas: ‘Chapo’ Sánchez se comparó con Lionel Messi

Jesús Sánchez fue el MVP de la jornada 7 para Chivas

Tras varias semanas de ausencia debido a una lesión, el mediocampista de las Chivas, Jesús Sánchez, reapareció en el duelo en el que vencieron a Tijuana y lo hizo con una gran actuación, lo que lo llevó a ser elegido como el mejor jugador del partido por parte de la afición del Rebaño Sagrado.

Inició la jugada del gol con un pase a @AntunaUriel y una vez más mostró garra para defender nuestros colores 🇫🇷❤️🐐 Por esto y más los ChivaHermanos eligieron al 'Chapito' Sánchez como jugador del partido ⬇️https://t.co/BzHxrAOhTW — CHIVAS (@Chivas) February 22, 2020

Esta semana, el cuadro rojiblanco ya empieza a preparar lo que será su duelo de la jornada 8 ante los Panzas Verdes de León en el Estadio Akron, un partido que servirá para saber dónde está parado el cuadro de Luis Fernando Tena, sobre todo, después de haber retomado la confianza tras la victoria ante Xolos, así lo indicó el ‘Chapo’ Sánchez.

“Era importante ganar si o si, pero si importan las formas, en Chivas siempre van a importar las formas. Sabemos que queda mucho por mejorar, que el techo no lo hemos alcanzado, ni nos tenemos que poner un techo de rendimiento, pero si tenemos que mejorar. Viene un partido importante contra un gran rival que juega bastante bien y es un buen parámetro para nosotros”, señaló el jugador del cuadro tapatío.

🐐 #Chivas | Jesús Sánchez: "Las formas en Chivas si importan y eso lo debemos seguir mejorando". 🎥: @kike_ortega_ pic.twitter.com/RAiXf5FcEQ — Campo Deportivo (@CampoDepMX) February 25, 2020

Luego de esto, el futbolista nacido en Sonora respondió preguntas relacionadas a su accionar individual en el equipo, dejando claro que quiere seguir consiguiendo títulos en Chivas, e incluso se comparó con el argentino Lionel Messi.

“A mí me falta seguir cosechando triunfos, creo que no hay nada mejor que estar en Chivas, creo que el jugador debe de ser ambicioso en donde esté. Yo en Chivas he tratado de conseguir cosas, pero todavía falta mucho camino por recorrer y a mí no me gusta hablar de ciclos. Perdón la comparación, pero nunca he escuchado hablar de que se termina el ciclo de Messi, que ya ganó lo que tenía que ganar, entonces creo que el jugador con esa mentalidad es más productivo”, puntualizó el ‘Chapo’ Sánchez.

🐐 #Chivas | Jesús "Chapo” Sánchez sobre su tiempo en Chivas: "Me falta seguir acumulando triunfos aquí. Como a Messi en el Barcelona, que lleva varios meses ahí". 🎥: @kike_ortega_ pic.twitter.com/HqP56XUKLn — Campo Deportivo (@CampoDepMX) February 25, 2020

Jesús Sánchez y el resto del plantel de las Chivas tuvieron su segundo día de entrenamiento de esta semana en las instalaciones de Verde Valle, preparando lo que será el juego ante León.