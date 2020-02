Video: Cecilia Galliano pide disculpas tras burlarse de los mexicanos de bajos recursos

La argentina y su maquillista fueron criticados en redes sociales

Cecilia Galliano ofreció disculpas, tras burlarse de la gente de bajos recursos.

La semana pasada, la conductora argentina, apareció en un video en el que junto a su maquillista, hacen mofa de los tabasqueños, después de asistir al Carnaval del municipio de Comalcalco, donde desfiló a bordo de un carro alegórico.

Fue a su regreso, cuando hizo dicha grabación en el aeropuerto de Villahermosa, en la que incluso su acompañante imitaba una voz de indígena, que buscaba una nueva vida, mientras cargaba un obsequio que le dio la alcaldesa Lorena Méndez Denis a Cecilia y con el que bromearon que se trataba de una caja de huevo, en la que dicho sujeto traía su ropa.

Cecilia Galliano y su maquillista se burlan de los tabasqueños Realizan la simulación de una persona humilde que sale en busca de una mejor vida y lo hacen con el obsequio que recibió de manos de la alcaldesa de #Comalcalco. #Tabasco #undíaSinMujeres #BuenViernes pic.twitter.com/ZhzfJzVZeC — Jorge A. Cupido S.® (@jorcupidos) February 21, 2020

Las críticas para la sudamericana no se hicieron esperar y al darse cuenta de su equivocación, decidió ofrecer disculpas.

“Hola, este mensaje es especialmente para la gente de Comalcalco, donde ayer estuve en un carnaval, hoy estoy aterrizando en Chicago y cuando prendí el celular llegaron muchos mensajes diciendo que me había burlado de la gente, todo esto provocado por una persona, pero quiero decirles que no, que están muy equivocados.

“Ellos que me tuvieron cerca y que me conocieron pueden saber que nunca en mi cabeza se me podría ocurrir tener una ofensa hacia alguien, hacia un País en el que vivo hace 23 años, del cual mi hijo es mexicano.

“No se me caen los anillos por pedir una disculpa si alguien se ofendió; a lo mejor mi humor y mi manera de ser para todos no es igual, pero no es verdad lo que se está diciendo“, aseguró la conductora.

POR: Jorge Marrón