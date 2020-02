¿A cuánto asciende la fortuna de Don Francisco?

El programa 'Sábado Gigante' tuvo más de 50 temporadas con más de 2,000 episodios

Uno de los personajes latinos más queridos, Don Francisco es un presentador de televisión, que ganó gran fama por su trabajo en el show Sábado Gigante. También estuvo en las versiones chilenas de los programas de concursos Who Wants to be a Millionaire y Deal or No Deal, según informó Celebrity Net Worth.

Mario Luis Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, nació el 28 de diciembre de 1940 en Chile. Sus padres eran judíos que tuvieron que huir por la persecución de los alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuando era niño, Francisco estuvo una temporada estudiando en Nueva York, donde pasó gran parte del tiempo mirando la televisión. Cuando regresó a Chile, se propuso a crear programas para el público local basado en los shows ya mencionados que vio en Norteamérica.

Más tarde, nació Sábado Gigante, programa que fue transmitido por Univisión y que lo terminó lanzando al estrellato. El programa tuvo más de 50 temporadas con más de 2,000 episodios.

Por su trabajo en Univisión, Don Francisco logró acumular una fortuna estimada de $200 millones de dólares.

