“América es el amor de mi vida”: Carlos Reinoso recuerda su paso por las Águilas

'El Maetro' habló también sobre su salida del América

Carlos Reinoso es uno de los jugadores más importantes en la historia del América. En su estadía en Coapa, de 1970 a 1979, jugó 364 partidos, anotó 95 goles y ganó seis campeonatos. Esta semana se cumplen 50 años de la llegada de ‘El Maetro’ a las Águilas y el ahora director técnico habló en ESPN sobre su paso por el América y se mostró muy agradecido con la institución.

“Hijo de un albañil y de una costurera… llegar a tener todo lo que he tenido en el futbol y en México es un sueño y me siento feliz. Si el América fuera una persona le diría te amo, eres el amor de mi vida”, afirmó Reinoso.

Revive la entrevista a partir del 1:43 del siguiente video:

Carlos Reinoso también recordó su polémica salida del América: “Andábamos muy mal y Don Alejandro Scopelli era técnico interino y se le olvidaban las cosas… Un día antes del partido me dice ‘¿Oye Carlos, cómo me dijiste que íbamos a jugar?’, de ahí se agarraron dos, tres compañeros, para decirle a Don Emilio que yo hacía el equipo. Después del juego me llama Don Emilio, me dice ‘desde este momento estás fuera del América. Nadie es más grande que el América’, y ya, adiós la carrera de Reinoso”

Carlos Reinoso siempre tendrá un lugar especial en el americanismo y es considerado uno de los mejores extranjeros que han llegado a jugar a México.