El hombre que se colgó de Katy Perry y montó una relación con ella para ganar fama

Si difficile de réaliser et d’accepter que tu n’es plus là … Je n’ai pas la force d’affronter cette réalité si difficile pour moi. Je n’ai pas l’énergie d’être présent à l’hommage de ce soir car pour moi tu vas m’appeler, on va s’échanger des messages et nous allons encore partager plein de moments uniques. J’ai besoin encore de temps pour réaliser que plus jamais nous ne vivrons cela … Toi et Moi. Tu es toujours près de moi. Je t’aime tant. Tu me manques ———————— So hard to realize and accept that you are no longer there …. I do not have the strength to face this reality so difficult for me. I do not have the energy to be present at the tribute of tonight because for me you will call me, we will exchange messages and we will still share many unique moments …. I still need time to realize that never again will we live this … You and Me You are always near me. I love you so. I miss you #karlforever ❤️