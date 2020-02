“Es complicado vivir sin miedo”: Alan Pulido recuerda su secuestro 

En mayo de 2016, luego de asistir a una fiesta, Alan Pulido fue secuestrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El ex jugador de Chivas, que actualmente es parte del Sporting Kansas City, habló por primera vez del terrible suceso que cambió su forma de ver la vida.

“Obviamente no me gusta tocar estos… temas, son muy delicados, complicados, pero te da un mal aprendizaje, pero son malos recuerdos que por allí no quisiera volver a vivir y tampoco se los deseo a nadie”, dijo Alan Pulido a ESPN.