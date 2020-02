Esta es otra MLS: las once figuras latinas que llegan a romperla en el 25 aniversario

Estos jugadores buscan llegar a ser las estrellas de la liga, al estilo Carlos Vela

Esta es otra MLS, no es de la que tanto nos platicaban donde solo iban jugadores viejos a terminar sus carreras y disfrutar el American Way of Life. Esta no es la liga que no despertaba pasiones y que solo llenaba estadios en un par de ciudades.

Esta es una liga diferente, con figuras en plenitud, carismáticas, pero con hambre de triunfo. Esta es una liga de la que ya se habla alrededor del mundo, esta es la nueva MLS y estas son sus 11 nuevas figuras latinas que llegarán a romperla en su 25 aniversario:

Chicharito Hernández

El hombre del momento en la MLS, llega con la obligación de ser el nuevo referente en el Galaxy, con el precedente de todos sus campeonatos y su anterior figura, un tal Zlatan.

¡ÍDOLO MEXICANO! 🇲🇽🤩 Chicharito visitó el mural que le hicieron en los Ángeles, donde aparece al rededor de las grandes estrellas de LA Galaxy pic.twitter.com/BIgcWYGdtQ — Analistas (@_Analistas) February 24, 2020

Rodolfo Pizarro

Una de las joyas más valiosas de la Liga MX que le fue arrebatada por la MLS, llamado a ser figura del nuevo equipo de David Beckham y tiene todo para serlo.

#ConclusionesInvictas | Rodolfo Pizarro, con 25 años, se va de Rayados para ser jugador designado del Inter Miami de David Beckahm. Nuestra opinión sobre la marcha del mediapunta mexicano a la MLS. https://t.co/V6uEK3IUGM — Invictos (@InvictosSomos) February 13, 2020

Lucas Zelarayán

Buen jugador que no se mostró demasiado con los millonarios Tigres de la UANL, ahora jugará en el modesto Columbus Crew que también enciende pasiones.

Edison Flores

Enorme paquete el que tendrá que cargar el ex jugador de Monarcas Morelia, pues tendrá que llenar los zapatos de Wayne Rooney.

¡Mirá quien llegó a la MLS! El peruano Edison Flores dejó Morelia y se convirtió en nuevo jugador del DC United. El Orejas hereda la 10 que dejó el argentino Luciano Acosta. pic.twitter.com/cwKe3nV3pb — SportsCenter (@SC_ESPN) January 14, 2020

Alan Pulido

Campeón de goleo de la Liga MX la temporada anterior y figura por sus andanzas dentro y fuera de la cancha; busca mantenerse a buen nivel para obtener un lugar en El Tri.

Matias Pellegrini

Proveniente de Estudiantes de la Plata en Argentina, otro jugador joven por el que apuesta el Inter Miami para encarar su futuro.

El defensa #argentino, Matías Pellegrini, habló de la oportunidad de llegar a @InterMiamiCF. “Estoy muy feliz. Me convenció mucho el proyecto (#InterMiami), las ganas de hacer algo nuevo y de andar bien en esta liga (#mls)”, manifestó #Pellegrini. 🎥: @pasefiltrado pic.twitter.com/sfsoix4N5h — Pase Filtrado (@pasefiltrado) January 16, 2020

Fernando Meza

Las críticas más fuertes al fútbol estadounidense hablan su mala defensa en general, el Atlanta busca cambiar esa fama con este defensor argentino de fugaz, pero notable paso por el Necaxa.

ADIÓS LIGA MX Fernando Meza es nuevo jugador del Atlanta United. #MLS pic.twitter.com/Sct7fYdUj6 — Andre Marín (@andremarinpuig) January 10, 2020

Pedro Gallese

El arquero peruano llega como figura al Orlando City SC luego de pasar las peores militando en el Veracruz de la Liga MX

🚨 #ÚLTIMOMINUTO ¡Otro peruano a Estados Unidos! 🇵🇪🇺🇸 Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, es anunciado como nuevo jugador del Orlando City, ex equipo de Yotún y Ascues. El portero de 29 años emprende una nueva aventura en la MLS. ¡Éxitos! pic.twitter.com/Xj5gdzumxr — Pase Filtrado (@pasefiltradoPE) January 17, 2020

Cristian Dájome

Proveniente del Independiente El Valle del fútbol ecuatoriano, este delantero colombiano llega a reforzar las filas del Vancouver Whitecaps.

Cristian Dájome nuevo jugador del Vancouver Whitecaps de la MLS. Llega a préstamo hasta el 2021 con opción de compra. pic.twitter.com/2BNpVHdkP0 — Guillermo Arango (@guilloarango) January 17, 2020

Yimmi Chará

Otro colombiano que promete rendimiento inmediato en la MLS, jugará en los Portland Timbers, llega proveniente de la alta exigencia del fútbol brasileño.

Con 28 años Yimmi Chará llegará a la MLS y compartirá equipo con su hermano, Diego, quien milita en el club desde el año 2011. pic.twitter.com/TdgkP6npB6 — Alberto Pardo (@pardofutbol2018) January 2, 2020

Randall Leal

Mediocampista costarricense joven, proveniente del Saprissa y seleccionado de su país, recala en el Nashville Soccer Team y también promete brillar de inmediato.