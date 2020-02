Filtran que trabajadores sanitarios de EEUU no tenían formación necesaria para tratar coronavirus

Dicho personal se pudo mover libremente tras estar expuesto al virus

Un informante secreto asegura que el departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) envió para recibir a las personas evacuadas de China a trabajadores sanitarios que no tenían formación ni indumentaria adecuada para manejar posibles casos de coronavirus.

La reclamación fue presuntamente dirigida este miércoles a la Oficina del Asesor Especial, según publicó The Washington Post. El denunciante es un alto cargo de HHS afincado en Washington y que busca protección federal porque, asegura, que fue reasignado injustamente -junto a otros funcionarios- después de expresar sus preocupaciones sobre la seguridad de los mencionados trabajadores.

Los trabajadores no mostraron síntomas y tampoco fueron sometidos a revisiones médicas, de acuerdo a la información que el Post dice haber recibido de de los abogados del denunciantes. The New York Times agrega que el personal sanitario expuesto al coronavirus no tuvieron limitación de viaje alguna.

Los hechos ocurrieron cuando EEUU ordenó evacuar a los estadounidenses que estaban en Wuhan, China, en el momento que se desató el virus.