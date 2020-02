No le pierde: Amaury Vergara quiere que desaparezca el descenso

El directivo apuntó que no es para beneficiar a Chivas

Luego de su ponencia en el Sports Summit 2020 que se desarrolló en la Ciudad de México, el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, aprovechó para dar entrevistas a varios medios de comunicación, uno de ellos Fox Sports, en donde habló sobre lo que implica el descenso en la Liga MX.

Vergara, quien para este torneo contrató a Ricardo Peláez como presidente deportivo, fue claro y señaló que eliminar el descenso ayudaría a crear una liga con más solidez.

“Creo que el descenso no tiene nada que ver con proteger a Chivas, tiene que ver con una construcción, de querer hacer una liga mucho más sólida, y en ese aspecto creo que es importante valorarlo. Me parece que el descenso no le aporta a la competencia, o hay que valorar si es lo necesario o suficiente”, dijo el dueño del Rebaño Sagrado.

Charla de @fersch_4 con @Amauryvz sobre las situaciones que vive actualmente #Chivas y las decisiones que se están tomando para la #LigaMX junto a otros dueños, en EXCLUSIVA para @FSRadioMX pic.twitter.com/HTaT39fPqw — FOX Deportes (@FOXDeportes) February 27, 2020

De igual forma, el mismo Vergara explicó que la intención es potenciar el balompié mexicano, y por consecuencia generar que más inversionistas quieran participar en el proyecto de la Liga MX.

“Se me hace más importante pensar como crecemos el valor de nuestra liga; estamos en un punto crítico en donde cada vez hay menos inversionistas, menos solidez en términos de reglamento, cambiamos mucho, y es tiempo de poner un plan específico y empezar a construir ese futuro en el fútbol”, respondió para Fernando Scwartz.