¿No puedes pagar un apartamento en Nueva York? Esta nueva empresa te ayuda a conseguir habitaciones baratas

Patrocinadores esperan que Airbnb no sea competencia para esta nueva propuesta

El joven Carlos Pierre, por propia experiencia, decidió realizar una plataforma para que otras personas no padezcan lo que él tuvo que vivir cuando se mudó a Barcelona y tenía poco dinero, por lo que no tenía la posibilidad de alquilar un apartamento completo solo y no conocía a nadie. De ahí surgió la idea de Badi, el sitio donde se pueden encontrar habitaciones libres para rentar mensualmente de manera económica.

Hace unos días, la compañía anunció oficialmente que se lanzó en la ciudad de Nueva York, resaltando que es la primera vez que ingresa al mercado estadounidense. La compañía con sede en Barcelona ya ha atendido a 2.3 millones de usuarios en los principales centros europeos como Londres, Berlín, París y Madrid. La plataforma, que administra los pagos de alquiler para inquilinos, ha facilitado más de $80 millones en pagos.

El creador y CEO de Badi, fue incluido en la lista Forbes Under 30 Europe en 2019 al incursionar en el mercado del alquiler con sus 29 años de edad. Pierre anunció que la entrada a Estados Unidos por una de sus ciudades más grandes, se realiza tras 5 años dedicados al mercado de España y otras ciudades europeas.

Aunque el precio para comprar una casa está cayendo en la ciudad de Nueva York, el precio del alquiler no ha mostrado signos de desaceleración. La prohibición de tarifas de los corredores que entró en vigencia a principios de este mes, que se detuvo rápidamente debido a una demanda, terminó aumentando aún más los precios de alquiler.

El anuncio de que Badi ha ingresado al mercado estadounidense se produce un mes después de que la compañía recaudara una Serie B de $30 millones, con lo que la financiación total de la compañía asciende a $45 millones. La última ronda fue dirigida por la empresa Goodwater Capital, con sede en San Francisco, a la que se unieron Spark Capital, con sede en Boston, y otros inversores europeos.

Los patrocinadores de la compañía confían en que el gigante del alquiler de habitaciones Airbnb no demostrará ser demasiada competencia en Estados Unidos, además de que prevén que el enfoque de renta a largo plazo les ayude a eludir los problemas regulatorios que Airbnb ha enfrentado.

-También te puede interesar: