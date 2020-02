¡Regañados! Uriel Antuna y ‘Chicote’ Calderón tuvieron que salir a pedir disculpas por sus escándalos

Ambos futbolistas aceptaron su castigo y mandaron un mensaje a la afición

Uriel Antuna y Cristian Calderón estuvieron envueltos en la polémica por temas extracancha, situación que la directiva de Chivas no dejó pasar y se hicieron acreedores a una sanción tanto económica como deportiva.

La directiva del Rebaño encabezada por Amaury Vergara les ha pedido que sean frontales ante sus responsabilidades y por ello, ambos futbolistas tuvieron que salir a ofrecer disculpas y a aceptar su falta ante las cámaras de Chivas TV.

Cristian Calderón que hace unas semanas asistió a un carnaval donde se le vio tomando y cantando a altas horas de la noche y al día siguiente se ausentó del entrenamiento por problemas estomacales, se dijo apenado por la situación y aclaró que pidió disculpas a todo el equipo, incluido Ricardo Peláez, además refrendó su compromiso con el equipo y mencionó que quiere ser un ejemplo para los niños.

“No íbamos por un excelente camino en el club como para estar haciendo esas cosas. Lo acepto. Pedí disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la directiva. Hoy quiero hacerlo públicamente, pedirle una disculpa a los aficionados, a mi familia, a mis compañeros, a la institución. Somos seres humanos. Gracias a Dios tengo el apoyo de todos”, apuntó el ‘Chicote’ en un fragmento de su entrevista.

🎥 Estas son las palabras de Cristian Calderón para la afición ⬇️ pic.twitter.com/E2n0dXMWVt — CHIVAS (@Chivas) February 26, 2020

En tanto, Uriel Antuna que fue captado con una mujer en aparente estado de ebriedad en la Ciudad de México, se limitó a hablar sobre su compromiso en la cancha, resaltando que trabaja día a día para dar lo mejor de sí en el Guadalajara y que siempre trata de aprender de todo lo que le pasa.

“La exigencia de Chivas siempre va a ser muchísima, siempre van a ser altas las expectavtivas, es algo a lo que a lo mejor yo no estaba acostumbrado, pero ahora que estoy aquí me doy cuenta. Siempre he estado comprometido al 100% con el equipo, con mis compañeros, con la directiva. Siempre voy a entregar el máximo dentro y fuera de la cancha, se hable bien o mal de mí. Siempre voy a entregar el máximo”, apuntó Antuna.

Se espera que para el partido ante León del próximo domingo, ninguno de los dos jugadores esté en el cuadro titular, como parte de su castigo en lo deportivo.