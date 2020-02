Así salió de China la campeona Weili Zhang para no fallar a su próxima pelea en la UFC

La peleadora mencionó que sintió que su travesía fue como la de un refugiado

El coronavirus ha ocasionado que múltiples eventos deportivos se cancelen en Asia y que la gente no pueda salir de China en vuelos comerciales, es por ello que la campeona de peso paja Weili Zhang, vivió todo un calvario para salir de éste país, de cara a su pelea en UFC 248, el 7 de marzo, en la que se medirá a Joanna Jedrzejczyk.

“Recibí la noticia de que los vuelos entre Estados Unidos y China habían sido suspendidos. Esa mañana recibí un mensaje de mi gerente de UFC que me decía que me fuera inmediatamente”, explicó la peleadora.

“Comenzamos a empacar nuestro equipaje y nos dirigimos al aeropuerto alrededor del mediodía. Pensé que era un sueño. Ni siquiera sabía dónde entrenar ni nada. Toda la experiencia fue como la vida de un refugiado intentando irse”, agregó.

Asimismo, mencionó que tuvo que viajar a Tailandia y posteriormente, tomó un vuelo a Abu Dhabi, por lo que todo el incidente le causó molestia y estrés. Sin embargo, su mamá le dio palabras de consuelo desde su país natal, que le hicieron reflexionar.

“Llamé a mi madre y le dije que estaba molesta. Ella me dijo que había muchas personas en China luchando contra el virus y que no debería ser yo la que me quejara solo porque tenía que viajar”, destacó.