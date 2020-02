Ayudemos a que el Permiso Familiar Pagado no sea una promesa falsa en California

Amenazas de pérdida de empleo o ser relegado a un puesto más bajo impide que los californianos accedan al permiso familiar pagado.

Si usted es un padre de familia que ha sido capaz de tomar tiempo libre del trabajo para crear enlaces con su bebé recién nacido, entonces usted puede hablar del crecimiento increíble que promueve. Si usted ha podido desprenderse del trabajo para cuidar a un familiar gravemente enfermo, entonces usted puede hablar de la importancia de brindarle apoyo urgente y reconfortante a esa persona.

En teoría, los trabajadores de California contribuyen al programa de seguro de Permiso Familiar Pagado de California precisamente para usarlo en situaciones como estas, pero para algunos, cuando deciden acceder a los beneficios del programa les puede costar su puesto de trabajo.

Imagínese perder el trabajo o ser relegado a un puesto más bajo, simplemente por tomar tiempo fuera de su empleo para compartir con un recién nacido o ser querido, antes que se cierre esta pequeña ventana de oportunidad. Eso es lo que sucede en estos momentos y desafortunadamente, esa es la realidad para muchos californianos, especialmente los trabajadores de bajos ingresos.

Mientras tanto, la ciencia que respalda la importancia del Permiso Familiar Pagado es clara e indiscutible: establecer un vínculo paternal con un bebé recién nacido le da al bebé una mejor oportunidad de tener buena salud y éxito a lo largo de su vida. También es bueno para las empresas. Se ha demostrado que el uso del Permiso Familiar Pagado mejora la moral de los empleados, reduce la rotación de los empleados y promueve el crecimiento del negocio. Estudios también demuestran que los trabajadores son aún más productivos y permanecen más tiempo con empresas que apoyan el programa de Permiso Familiar Pagado.

La política de Permiso Familiar Pagado de California está trágicamente atrasada a comparación de otros países desarrollados que ofrecen un promedio de seis meses de permiso con protección laboral después del nacimiento o la adopción de un niño.

A pesar de que muchos trabajadores elegibles en California necesitan tiempo libre para cuidar de su familia, muchos no utilizan el Permiso Familiar Pagado. Debido a que el programa no proporciona protecciones laborales, muchos trabajadores simplemente no quieren arriesgarse a perder sus empleos y no toman ventaja del mismo beneficio que ayudaron a financiar.

Esto es evidente cuando se analizan los datos proporcionados por los investigadores del Centro de Presupuesto y Política de California (California Budget and Policy Center) que indica que solo la mitad de las madres elegibles y la cuarta parte de los padres elegibles de California accedieron al programa de Permiso Familiar Pagado en 2017. Además, en 2018, menos de un por ciento de los trabajadores que ganaron menos de $20,000 utilizaron el Permiso Familiar Pagado.

Desafortunadamente, sin la protección laboral garantizada integrada en el Permiso Familiar Pagado, muchos trabajadores nunca aprovecharan sus beneficios. Los empleadores no verán las recompensas que podrán cosechar de los empleados que utilizan el programa de Permiso Familiar Pagado. Lo que está mal y aún más injusto es que, independientemente, los trabajadores, no los empleadores, continuarán pagando por el programa de Permiso Familiar Pagado a través de deducciones automáticas en todos y cada cheque de sueldo.

Eliminemos el miedo y asegurémonos de que el Permiso Familiar Pagado en California no sea una promesa falsa. La incorporación de protecciones laborales eliminaría la cuestión de si deberíamos utilizar el programa y nos ayudaría a enfocarnos en asegurarnos de que lo hagamos. Los trabajadores estarán en mejores condiciones para balancear las necesidades de su familia durante los períodos de transición con las necesidades de sus empleadores, y todos nos beneficiaremos por esto.

Con el programa de Permiso Familiar Pagado el retorno de la inversión social y económica es múltiple. Sin duda, el Permiso Familiar Pagado con protección laboral puede ayudar a mejorar el balance entre nuestras familias y lugares de trabajo.

*La Senadora María Elena Durazo es hija de padres trabajadores migrantes y viene siendo la séptima de once hijos. Ella representa el 24º distrito del Senado, que incluye el Centro y Este de Los Ángeles.