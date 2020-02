Cómo limpiar tus pequeños aparatos electrodomésticos

Los pequeños aparatos electrodomésticos, con sus curvas, perillas y piezas móviles, pueden ensuciarse al estar en la encimera o mostrador de la cocina. Y algunos aparatos son más difíciles de limpiar que otros, como ha encontrado Consumer Reports en sus pruebas.

“En la mayoría de nuestros pequeños aparatos, evaluamos qué tan fácil es la limpieza de cada modelo”, dice Emilio Gonzalez, el ingeniero que supervisa las pruebas de los electrodomésticos. “En algunos casos, el tiempo dedicado a limpiar el aparato puede ser mayor que el tiempo de uso”.

Para que tus aparatos electrodomésticos se vean brillantes y elegantes, sigue algunos sencillos principios de limpieza y haz frente a la mugre mientras ensucias. Por razones de seguridad, siempre desconecta el aparato antes de quitar cualquier pieza para limpiarla y sigue cuidadosamente las instrucciones del fabricante. Y por supuesto, nunca sumerjas tus aparatos en agua.

Aquí se explica cómo limpiar los pequeños aparatos electrodomésticos, adaptado del libro de Consumer Reports, “Cómo limpiar prácticamente todo”.

Cafeteras de goteo

Los residuos de aceites del café seco pueden arruinar el sabor de hasta incluso el mejor café fresco. Después de cada uso, lava la jarra y la cesta de la cafetera eléctrica con agua y jabón y luego enjuaga y seca. Una vez que la placa caliente se enfríe, limpia el café que se haya derramado y elimina las manchas quemadas con un poco de bicarbonato de sodio en una esponja húmeda. Para evitar la acumulación de minerales en recipientes y conductos, especialmente si tienes agua dura, de vez en cuando pasa partes iguales de agua y vinagre blanco por la máquina. Luego pasa el agua por ella un par de veces. (Primero consulta el manual: Algunas cafeteras sugieren una proporción diferente). O utiliza una solución especial para limpiar la cafetera.

A continuación, se muestra una cafetera de goteo que tiene una calificación excelente en nuestra prueba de conveniencia, que incluye la facilidad de limpieza. Para ver más opciones, consulta nuestras calificaciones y recomendaciones de cafeteras.

Cafeteras de cápsulas

Limpia tu cafetera regularmente. La acumulación de minerales y los residuos de café retardan la preparación e incluso pueden alterar el sabor. Las instrucciones de algunos modelos recomiendan utilizar agua filtrada o embotellada para la preparación. Los manuales del fabricante normalmente aconsejan pasar un ciclo de vinagre blanco por la máquina cada mes más o menos. El proceso difiere según el modelo.

Las cafeteras de cápsulas requieren un método similar, aunque puede variar. Keurig, por ejemplo, vende una solución especial de descalcificación ($13 por 14 onzas), que denomina “la única solución de limpieza aprobada por Keurig para las cafeteras Keurig”. La garantía de un año de Keurig excluye los daños causados por el uso de cápsulas y accesorios que no sean Keurig, lo que podría incluir el uso de otra solución de limpieza.

Pero una vez que finaliza la garantía, no hay razón para no probar el vinagre blanco. Como siempre, al finalizar enjuaga solo con agua.

A continuación, se muestra una cafetera de cápsulas que tiene el puntaje máximo por la facilidad de limpieza. Para ver más cafeteras de una sola porción, consulta nuestras calificaciones y recomendaciones de cafeteras.

Licuadoras y procesadores de alimentos

Limpia la licuadora y el procesador de alimentos después de cada uso. Aunque ciertas partes pueden lavarse en el lavaplatos, generalmente solo en la rejilla superior, sus formas extrañas pueden hacer que sea difícil asegurarlas; por lo tanto, se recomienda lavar a mano. Retira la cuchilla de corte o trituración del tazón y lava cada parte por separado (para reducir al mínimo la posibilidad de lesiones o daños) con un detergente suave en agua caliente, seguido de un enjuague completo con agua tibia.

Usa un cepillo de dientes o un cepillo para biberones para limpiar cualquier alimento pegado. No permitas que las cuchillas se empapen en agua o se oscurezcan a la vista. Seca cuidadosamente las partes metálicas con una toalla suave y limpia; deja que las piezas de plástico se sequen al aire. Utiliza un limpiador multiusos ligero o un paño suave humedecido con agua o vinagre blanco para limpiar la base del motor.

A continuación, se muestra una licuadora que supera nuestra prueba de conveniencia, que incluye la facilidad de limpieza. (La limpieza no es parte de nuestras pruebas del procesador de alimentos). Para ver más opciones, consulta nuestras calificaciones de licuadoras y procesadores de alimentos.

Tostadores

No toma mucho tiempo para que un tostador u horno eléctrico se llene de migajas, pero afortunadamente la mayoría de los modelos vienen con bandejas removibles que facilitan la limpieza. Antes de limpiar, asegúrate de que el aparato esté frío al tacto. Coloca una bolsa de basura de plástico o unas hojas de periódico debajo de la bandeja, luego deslízala con cuidado y sacúdela quitando las migajas o alimentos sueltos. Usa una esponja húmeda y jabonosa o un estropajo de nylon para eliminar las partículas horneadas, enjuaga bien y seca con un paño suave o una toalla de papel. Asegúrate de que la bandeja esté completamente seca antes de volver a introducirla.

Si el tostador no tiene una bandeja para migajas, colócalo boca abajo sobre el fregadero o bote de basura y sacude las migajas sueltas. Utiliza una brocha delgada, nunca un tenedor o utensilio de metal, para aflojar las migajas que puedan haber quedado atrapadas.

A continuación, se muestra un tostador que tiene las mejores calificaciones en nuestra prueba de facilidad de limpieza. Para ver más tostadores, consulta nuestras calificaciones y recomendaciones de tostadores.

Hornos eléctricos

Debido a que generalmente se usan para asar y hornear, así como para tostar, los hornos eléctricos requieren una limpieza más frecuente. Limpia regularmente las paredes exteriores y la bandeja de migajas con una esponja humedecida con agua y una gota de líquido suave para lavar platos, luego limpia con una esponja húmeda. Desliza con cuidado las parrillas de cocción y lávalas en el lavaplatos o déjalas remojando durante 20 ó 30 minutos en agua caliente y jabón. Utiliza un paño húmedo y jabonoso para limpiar la puerta de vidrio, quita cualquier resto de jabón con una esponja húmeda y seca con una toalla limpia.

Las paredes interiores de la mayoría de los hornos eléctricos tienen una capa de “limpieza continua” que ayuda a evitar manchas y salpicaduras, pero que puede dañarse con estropajos metálicos y limpiadores abrasivos. Para eliminar restos de comida quemada del interior de un horno eléctrico, utiliza un estropajo de poliéster o nailon humedecido con agua, pero ten cuidado de no tocar los calentadores. Asegúrate de que todas las piezas estén completamente secas antes de usar el horno eléctrico.

Nuestras pruebas de tostadores encontraron que el modelo a continuación es muy fácil de limpiar. Para ver más opciones, consulta nuestras calificaciones y recomendaciones de hornos eléctricos.

Hornos de microondas

Usa un limpiador ligero y un paño suave para limpiar el exterior del horno de microondas. Limpia de inmediato cualquier derrame en el interior. Para quitar las manchas de cocción, limpia las paredes y la base del horno con un paño húmedo y caliente. Lava las partes removibles, como el plato giratorio, con agua caliente y líquido para lavar platos.

Para disimular los olores, coloca en el horno un recipiente con agua que contenga un cuarto de taza de jugo de limón y caliéntalo en potencia alta por un minuto. Retira el tazón y limpia el interior del horno, utilizando la condensación que se haya formado para limpiarlo. Limpia las manchas con agua. Repite si es necesario. Raspa las manchas difíciles con una tarjeta de crédito. Pero nunca raspes la superficie interna de la ventana porque eso podría dañar el acabado de bloqueo del microondas.

El siguiente horno de microondas de encimera o mostrador tiene las mejores calificaciones en nuestra prueba de facilidad de uso, que incluye la limpieza. Para ver más hornos de microondas, incluyendo los modelos de alto rango, consulta nuestras calificaciones y recomendaciones de microondas.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.