“De entrada me tiene a mí”: Ferdinando Valencia defiende a Brenda Kellerman de las críticas que recibe en redes sociales

El actor confesó que también ha recibido comentarios ofensivos que le hacen a la mamá de sus mellizos

Hace unos días Brenda Kellerman utilizó su perfil de Instagram para alzar la voz luego de recibir una ola de críticas a través de la misma red social, pero ahora es su esposo, Ferdinando Valencia, quien la respalda y pide a los usuarios no continuar con las faltas de respeto.

De acuerdo con una entrevista concedida para el programa ‘Hoy’, el actor reveló que continuamente recibe preguntas ofensivas por parte de algunas seguidoras de redes sociales, asegurando se trata de gente que vive mal consigo misma y que solo está buscando que ver lo malo de la vida, razón por la cual han sido varias veces las que ha tenido que defender a su pareja:

“Siempre trato de ser nunca grosero ni ofensivo, pero si así me escriben: ‘¿Qué tiene?, ¿qué le ves a esa negra?, que se peine, ¿qué tiene ella?’. No sé qué tenga, pero de entrada me tiene a mí y tú no, por qué tu coraje. Sí trato de defenderla“, expresó luego de que la mamá de los mellizos, Dante y Tadeo, ha recibido fuertes insultos en las publicaciones que realiza en su perfil social.

En otros temas, el villano de telenovelas compartió que podría bautizar a su hijo Tadeo en los próximos meses, fecha que podría coincidir con el cumpleaños número uno de su hijo.

“Yo pienso que voy a juntar la fecha de su cumpleaños con tratar de darle el bautizo y de alguna manera comenzar a generar los vínculos con la necesidad primaria que es Dios”, finalizó.