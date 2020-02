Jennifer Barbosa, la latina que quiere desbancar a Adam Schiff en el Congreso

Lleva un año tocando puertas en el distrito 28 que abarca Glendale, Burbank, Pasadena, Hollywood y la Crescenta Valley.

Jennifer Barbosa, quiere ser la primera latina congresista por el distrito 28 de California para ocuparse de problemas graves como el desproporcionado aumento de personas sin hogar, pero para lograrlo primero tiene que desbancar al actual representante Adam Schiff, quien lleva casi 19 años en el Congreso.

“En el último año, el desamparo aumentó 12%, pero desde que (Adam Schiff) fue electo al Congreso en 2000, se ha incrementado en 75%”, afirma.

“Definitivamente en mi barrio en Hollywood es un gran problema. No estamos hablando del área glamorosa en las montañas sino de la parte pobre donde al menos la mitad de la población son inmigrantes que viven en unas unidades de renta para los de bajos ingresos”, sostiene.

Y agrega que esta gente no tiene poder político para exigir y sacar de sus cargos no solo al representante federal sino a otros líderes locales que no hacen nada. “Pero creo que sí podemos”, dice.

A escasos días de la elección primaria del martes 3 de marzo, está candidata independiente está muy optimista de ganarle al demócrata Schiff en el Congreso.

“Mis probabilidades son fabulosas. Hemos estado haciendo campaña desde marzo de 2019 porque sabíamos que iba a competir como independiente y que sería más difícil. Hemos podido colectar una cantidad electoral decente”, agrega.

Y no hay día que no salga a visitar a los votantes de su distrito. “He tocado 20,000 puertas para presentarme y contestar preguntas”, precisa.

“Para mi eso es muy importante porque muchos candidatos no se toman el tiempo de ir a tocar puertas”, observa.

El Distrito Congresional 28 de California está en el corazón de Los Ángeles, abarca Hollywood, Glendale, Burbank, Pasadena y Crescenta Valley.

Ha sido a través de esos recorridos por los vecindarios de su distrito, que Jennifer se ha dado cuenta que en general, la gente está muy preocupada por el crecimiento del desamparo, el abuso de sustancias y las enfermedades mentales que agobian a esta población, y que también han contribuido al aumento del crimen.

“Se preguntan por qué su congresista (Adam Schiff) ha ignorado este problema, y solo ahora que busca la reelección, se está interesando cuando realmente no ha hecho nada, y no vive aquí”, dice. “De hecho, se mudó a Maryland, donde tiene un casa bellísima y se llevó a su familia para allá. Solo mantiene un pequeño departamento en Burbank. Él está muy enfocado en las cosas de Washington que son muy importantes, pero debe atender también su distrito , mantener la conexión e ir a caminar los campamentos de desamparados”.

“Desde que es congresista, ninguna de sus legislaciones se ha convertido en ley. En cuanto a los desamparados, básicamente ha apoyado una ley de Maxine Waters que esencialmente repite las mismas políticas fallidas del alcalde Eric Garcetti”.

¿Qué haría ella diferente?

“Primero que nada, yo vivo aquí y quiero atender el problema del desamparo. Es verdad que no está totalmente en nuestras manos resolverlo, pero parcialmente sí. Yo trabajaría con los partidos políticos no solo en cuanto a los desamparados sino en infraestructura para obtener fondos para reparar las deterioradas calles y puentes, en los acuerdos comerciales, y temas que importan en nuestro distrito”.

Otra de sus prioridades sería poner fin al abuso en las becas para vivienda accesible a través de la supervisión del Congreso, ya que actualmente una vivienda económica en Los Ángeles cuesta entre 500,000 y 700,000 dólares por unidad, lo que considera, exacerba la crisis de los desamparados.

En cuanto al tema de impuestos, quiere trabajar para rebajarlos a los pequeños negocios, a la clase media y eliminar los vacíos tributarios para las grandes corporaciones.

Jennifer creció en la Florida, y se mudó a Los Ángeles en 2001. Es hija de un inmigrante boliviano y su madre nació en Nueva York.

“Mi familia es muy diversa. Mis padres se conocieron en España cuando mi padre fue a estudiar allá”, explica.

En los últimos cinco años ha trabajado para varias organizaciones comunitarias. Fue vicepresidente del Consejo Vecinal del Distrito de Hollywood Studio.

Está convencida de que necesitamos una reforma migratoria para arreglar el estatus de los inmigrantes. “Absolutamente tenemos que reformar el sistema roto”, enfatiza.

Y reconoce sentirse muy emocionada con la elección del 3 de marzo. “La gente piensa que solo hay demócratas y republicanos. Yo estoy compitiendo como independiente y si tengo éxito, voy a demostrar que no tienes que adherirte a un partido en especial, tú puedes, puedes trabajar con todos los partidos y obtener el apoyo mayoritario que necesitas para ganar”.

Adam Schiff es el titular del escaño por el distrito 28 de California en el Congreso desde 2012, fecha cuando se rediseñaron los distritos electorales. Sin embargo, está sirviendo actualmente su décimo período como congresista. Ha estado en el cargo desde 2001, en diferentes distritos, 27 y 29 que luego se convirtieron en el 28 Congresional de California.