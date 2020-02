¡Se acabó la espera! La MLS 2020 arranca este sábado y te decimos qué partidos seguir y dónde verlos

El LAFC vs. Inter de Miami es de los duelos más atractivos de la jornada

El cuarto de siglo está cumplido, las bodas de plata están listas, el aniversario 25 de la MLS está en marcha y desde la jornada 1 se vislumbra que será un campeonato muy competido, al que aspiran no sólo uno ni dos clubes, sino muchos, basta mencionar que en los últimos 13 años, 10 equipos diferentes se han llevado el título, algo que la convierte en la liga más equilibrada del mundo.

Si bien es cierto que hay equipos que son favoritos desde antes del arranque del torneo, como el monarca actual, Seattle Sounders; el equipo donde juega el MVP y Botín de Oro vigente, Carlos Vela, el LAFC,; así como su eterno rival, el LA Galaxy, que fichó para este torneo a Javier Hernández, el goleador histórico de la selección mexicana; eso no asegura que entre ellos tres esté el próximo campeón, ya que entran a la ecuación equipos que se reforzaron muy bien, como el Sporting Kansas City, que contrató a Alan Pulido, el líder de goleo de la Liga MX; al Columbus Crew, con Lucas Zelarayán; al Orlando City, que ahora tendrá como guardián de la meta al arquero titular de la selección de Perú, Pedro Gallese; y a los Vancouver Whitecaps, que contarán con los servicios del canadiense Lucas Cavallini, por nombrar algunos.

Mención aparte merecen los dos equipos que se suman para esta temporada a la MLS: el Inter de Miami y el Nashville SC, los cuales aún son una incógnita, pero no hay que descartarlos por la falta de experiencia, ya que en el papel lucen con muchas posibilidades de ser protagonistas, principalmente el de la rosanegra.

La semana 1 arrancará con 13 partidos, ocho de los cuáles se jugarán este sábado 29 de febrero y los cinco restantes el domingo 1 de marzo. Aquí te decimos cuáles son los que no debes perderte y dónde podrás verlos:

En la jornada sabatina destaca el debut de ‘Chicharito’ Hernández en la liga, ya que el LA Galaxy enfrentará al Houston Dynamo a las 3:30 PM ET / 12:30 PM PT. ¿Anotará el mexicano por fin con la camiseta de los galácticos? Te podrás enterar si sigues el partido, su transmisión será por TUDN.

Otro duelo destacado de este día es el que diputarán Nashville SC y Atlanta United que será a las 8:00 PM ET / 5:00 PM PT y lo transmitirá FOX Deportes. El Nashville es uno de los equipos debutantes y el Atlanta United es uno de los que han sorprendido: con únicamente 3 temporadas disputadas ya consiguieron un campeonato y un subcampeonato.

Cierra la jornada del día el partido Vancouver Whitecaps vs. Sporting Kansas City, que causa particular interés debido al debut del máximo romperredes en el torneo anterior de la Liga MX: Alan Pulido, quien llegó como jugador franquicia para reforzar la línea ofensiva del Sporting Kansas City. El encuentro se llevará a cabo a las 10:30 PM ET / 7:30 PM PT y será transmitido por ESPN+.

En cuanto a la jornada dominical, tenemos dos encuentros que lucen atractivos, el primero de ellos es el del debut del campeón defensor, el Seattle Sounders, que viene de ser eliminado en la Concachampions y ahora tendrá que apostar por el título de la MLS, ellos se enfrentarán al Chicago Fire a las 15:00 PM ET / 12:00 PM PT, la transmisión será por ESPN Deportes.

Finalmente, en lo que parece que será el duelo de mayor interés en la fecha 1, tenemos a uno de los equipos con mayor afición de toda la liga: el LAFC, que tiene como capitán al MVP y máximo goleador de la temporada pasada: Carlos Vela. Su equipo le dará la bienvenida al Inter de Miami, que cuenta con otro ex futbolista de la Liga MX: Rodolfo Pizarro. Este será el primer duelo entre mexicanos que son jugadores franquicia. La transmisión correrá a cargo de ESPN Deportes a las 5:30 PM ET / 2:30 PM PT.

El resto de la cartelera la complementan estos partidos:

Sábado 29 de febrero: DC United vs Colorado Rapids – 1:00 PM ET / 10:00 AM PT, por ESPN+

Sábado 29 de febrero: Montreal Impact vs New England Revolution – 3:00 PM ET / 12:00 PM PT, por ESPN+

Sábado 29 de febrero: San José Earthquakes vs Toronto FC – 5:30 PM ET / 2:30 PM PT, por ESPN+

Sábado 29 de febrero: FC Dallas vs Philadelphia Union – 6:00 PM ET / 3:00 PM PT, por ESPN+

Sábado 29 de febrero: Orlando City vs Real Salt Lake – 6:00 PM ET / 3:00 PM PT, por ESPN+

Domingo 1 de marzo: Columbus Crew vs NYCFC – 12:30 PM ET / 9:30 AM PT, por ESPN+

Domingo 1 de marzo: NY Red Bulls vs FC Cincinnati – 1:00 PM ET / 10:00 AM PT, por ESPN+

Domingo 1 de marzo: Portland Timbers vs Minnesota United – 7:30 PM ET / 4:30 PM PT, por FOX Deportes