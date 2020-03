Los 5 bikinis con los que Irina Baeva causó un infarto en sus admiradores

La bella actriz y modelo presume su increíble figura en sus redes sociales

No hay duda alguna de que Irina Baeva es la reina del bikini, a través de su cuenta de Instagram la actriz presume su increíble figura y no duda en compartir con sus seguidores fotografías en donde luce espectacular. Y si bien hay a quienes no le agrada mucho luego del escándalo que protagonizó con la ex esposa de su pareja, Gabriel Soto, lo cierto es que a ella la crítica se le resbala y sigue mostrando el increíble talento que tiene.

Y hoy te vamos a dejar 5 fotografías en donde presumió su cuerpo en bikini, dejando en evidencia su buen gusto y el por qué sigue siendo la más querida en la red social.

1. Morado en el atardecer

Lució este hermoso bikini morado a la luz de un hermosa atardecer. Si bien recibió críticas en donde le dijeron que se veía demasiado delgada, lo cierto es que enamoró a miles.

2. Peligrosas curvas

Con un bikini blanco y en una alberca, Irina se vio espectacular y mostró la torneada figura que su constante ejercicio ha creado. Por esta imagen recibió más de 85 mil “me gusta”.

3. Relajada tomando el sol

Un micro bikini que no dejó mucho a la imaginación. La rubia se mostró es todo su esplendor y si no hubiera sido por la bebida que sostiene, sus fans hubieran tenido una increíble vista.

4. Transparencias amarillas

Un hermoso conjunto amarillo que mostró a la perfección su figura. LAs delicadas transparencias lo hicieron ver más sensual.

5. Azul playa

Una foto de hace un tiempo pero que no deja de encantar a sus fans. En la imagen se muestra con un bikini color azul en donde se muestra muy fresca y lista para la playa.