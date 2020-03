¡Goles de la semana! Los tantos de Carlos Vela y Oswaldo Alanís están entre los mejores de la MLS

▪️ @96Kichan

▪️ @os_alanis

▪️ @emersonhyndman

▪️ Gadi Kinda

▪️ @11carlosV

🗳️ Vote now for the first #ATTGotW of the year –> https://t.co/d4dn2zovzu pic.twitter.com/LtzP4vns9a

— Major League Soccer (@MLS) March 2, 2020