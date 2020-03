Aplican medicamento contaminado a pacientes de hemodiálisis en Tabasco, hay un muerto

Familiares de los pacientes afirman que son nueve los muertos por la heparina sódica en mal estado

MÉXICO – El gobierno mexicano que enfrenta desde hace meses una crisis en el sector salud ahora encara un nuevo escándalo por medicamentos contaminados que les fueron suministrados a decenas de pacientes de hemodiálisis, que ha dejado un saldo de un muerto y decenas de hospitalizados.

Los hechos se registran en el hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Villahermosa, en el estado sureño de Tabasco, donde a finales de febrero fueron atendidos decenas de pacientes para ser sometidos a hemodiálisis, y al día siguiente de recibirla, presentaron altas temperaturas, por lo que fueron ingresados nuevamentes al nosocomio.

De acuerdo a los familiares de los afectados, en el hospital le suministraron a los pacientes un anticoagulante conocido como Heparina Sódica, la cual estaba contaminada, lo que está poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

De acuerdo a cifras oficiales, un paciente falleció tras recibir una hemodiálisis con el medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex, pero de acuerdo a los familiares de los afectados suman ya nueve muertos.

“Aquí estamos todos los familiares de los muertos, los que están internados, los que están en terapia intensiva”, diho una mujer durante los reclamos de los familiares de los pacientes a José Luis Oramas Vargas, director general del Hospital General de Pemex.

Y es que los familiares de los pacientes se desesperaron de que las autoridades hospitalarias no dieran la cara y explicaran qué estaba pasando.

“Tenga usted los suficientes para decir la verdad. Está diciendo que hay 14 internados y un finado. Asuma su responsabilidad, que usted de fue el culpable”, enfrentó una mujer al director del hospital.

Otra mujer recriminó que a su esposo le suministraron la heparina sódica del hospital, cuando él llevaba la propia

“Mi esposo está grave, no me dan esperanzas. La infección ya se le fue a la sangre. ¿Por qué si mi esposo entró ayer a la hemodiálisis con la heparina que él llevaba, no la utilizaron y le pusieron la de ellos (hospital). Por eso salió muy grave”, reclamó una mujer.

“Quieren que se mueran todos los que están ahorita internados para poder actuar" En el hospital de Pemex en Villahermosa suministraron heparina sódica contaminada a pacientes: uno murió, seis están en terapia intensiva y 60 más afectados #enPunto pic.twitter.com/HzmcdWpWx4 — Denise Maerker (@DeniseMaerker) March 3, 2020

Y así como ella, otros familiares también afirmaron que sus pacientes llevaban su propia heparina sódica.

Otros denunciaron la falta de mantenimiento de las máquinas de hemodiálisis y la falta de especialista (nefrólogos) para atender a los pacientes.

En un comunicado, Pemex reportó que el fármaco Heparina Sódica afectó a un total de 42 derechohabientes, por lo que se retiró el producto y se presentó una denuncia para deslindar responsabilidades.

“Después de una revisión exhaustiva del proceso de hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa por el reporte de reacciones adversas en pacientes que habían recibido hemodiálisis, se ordenó el retiro del lote del producto contaminado y se presentó la denuncia contra quien o quienes resulten responsables, para deslindar las responsabilidades que correspondan”, indicó.

Detalló que del total de personas afectadas, 41 se encuentran en supervisión ambulatoria, 25 están hospitalizadas, de los cuales cinco están terapia intensiva y un trabajador murió el sábado 29 de febrero. Aunque los familiares de los afectados afirman que son nueve los fallecidos, pero que el hospital esconde la cifra real.

Comienzan a velar y sepultar al menos a 5 víctimas que recibieron Heparina sódica contaminada en el hospital de @Pemex en #Tabasco. En la imágen, el sepelio de la señora María Magaña, de 55 años, jubilada de la paraestatal. Su familia no recibió ayuda para gastos fúnebres. pic.twitter.com/G5Xr4k1JLx — Luma (@lopez_luma) March 2, 2020

De acuerdo con la compañía, entre el 27 y 28 de febrero, pacientes registraron síntomas como temperatura alta y sudoración tras haber recibido hemodiálisis.

Por ello, se inició una revisión del proceso de hemodiálisis dentro del hospital.

“Se procedió a realizar un cultivo selectivo de catéteres, máquinas de hemodiálisis e insumos involucrados, en los cuales en ninguno se desarrollaron bacterias, excepto en el medicamento denominado Heparina Sódica.

“Con este resultado, se decidió realizar un muestreo del medicamento para cultivo de bacterias del lote C188E881, con caducidad de enero 2021, que fue adquirido a un proveedor el miércoles 26 de febrero, encontrando que en las tomas hubo desarrollo bacteriano”, explicó.

Pemex aseguró que personal especializado está asesorando a las familias de los pacientes afectados.