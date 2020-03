“Chivas era una basura”: Paco Gabriel de Anda volvió a hablar mal del Rebaño

El ex directivo del Guadalajara expresó su molestia en Futbol Picante

Fueron apenas unos meses los que duró Francisco Gabriel de Anda como presidente deportivo de las Chivas de Guadalajara, tiempo suficiente para darse cuenta de la situación que estaba viviendo el rebaño a nivel directivo y aunque ya había hablado de su gestión en el cargo, lo volvió a hacer en el programa “Futbol Picante” de ESPN.

De Anda fue claro y señaló que lo que ocurría al interior del equipo ya era insostenible, por lo que decidió hacerse a un lado.

“Chivas sí era una basura y por eso me hice a un lado. Es mi punto de vista”, comentó el ex directivo.

El ex jugador de Santos y Pachuca también explicó cómo fue la gestión para la contratación de Saturnino Cardozo como técnico del cuadro rojiblanco, detallando que además del paraguayo, entrevistó a otros candidatos.

“Recomendé a Cardozo. En la última llamada que tengo con Matías, me dice que busque técnico, me piden que sea menor de 50 años, y consideré que necesitaba el equipo una persona de la calidad de Cardozo. Entrevisté a Palencia, a Torrente, que dije que a Torrente no lo entrevistaría porque no lo contrataría y se queda Cardozo”, puntualizó De Anda.

Tras salir de Chivas, Francisco Gabriel de Anda regresó a ESPN para volver a participar en las mesas de debate del canal de televisión deportivo.