El comentarista Memo Schutz ocasiona accidente y casi mata a dos familias

Guillermo Schutz ya dio su versión de los hechos

El 21 de febrero, el comentarista Memo Schutz aparentemente cometió una imprudencia al volante, después de manejar en sentido contrario, rayar el auto de otro conductor, no hacerse responsable de lo sucedido, huir y posteriormente intentar atropellar a dicho conductor, quien lo enfrentó.

Xavier Flores, un señor de 52 años, relató a la revista TVNotas los detalles del supuesto percance.

“El 21 de febrero, cuando iba saliendo de casa con mi esposa y mi hijo, nos cruzamos con una camioneta que venía en sentido contrario y muy rápido por San Jerónimo. Como las calles son angostas, traté de hacerme a un lado, pero no se detuvo”.

“La camioneta pasó rayando todo mi coche y se siguió como si nada. Él no tuvo ni la molestia de detenerse para disculparse o recompensarme; me di la vuelta por otra calle para alcanzarlo y se volvió a meter en sentido contrario en otra calle para salir a la avenida Luis Cabrera”.

“Cuando logré alcanzarlo me le puse atrás, le aventé las luces y le pité para que me viera y se parara, pero se subió al segundo piso del Periférico y desde ahí todo empeoró”.

“Me bloqueaba el paso y me aventaba para chocarme y que me pegara en la barra de contención; ¡me pudo haber aventado del segundo piso!”

Flores continúo su relato, resaltando que Memo Schutz intentó lastimar a su esposa y que además, el conductor de deportes iba acompañado de su familia.

“Llegamos a Perisur; se salió del segundo piso por la lateral, y como me volví a poner a su lado, me volvió a aventar el auto. Cuando llegamos se detuvo en las plumas del estacionamiento, mi esposa se bajó corriendo y se le puso enfrente, pero este señor le aventó el coche con la intención de atropellarla. Yo continué siguiéndolo, mientras mi esposa buscaba a la gente de seguridad para que nos ayudaran”.

“Él dio vueltas por todo el estacionamiento, y cuando se detuvo para cederle el paso a unos chavos, vi la oportunidad para abrirme y ponerme frente a su camioneta, y después ambos bajamos de nuestros autos”.

“Memo bajó muy agresivo, solamente he visto esa agresividad en alguien drogado o de quien necesita una dosis; no sé si venía en ese estado, pero estaba fuera de control y me gritaba: ‘¡¿Qué te pasa, pend…!, ¡Te voy a partir tu madre, tú no sabes quién soy, me vale ver… tu coche y tu vida!’. En la camioneta vi que venía con su esposa, niños chiquitos y un bebé, y ni así le importó”.

El afectado aclara que cuando enfrentó a Schutz, le hizo saber que sí lo identificaba y en ese momento fue cuando el comentarista cambió de actitud.

“Le dije que sí sabía quién era y que era conocido por muchos, y en ese momento le cayó el veinte de que le afectaría en su carrera y quiso volver a huir. Mi hijo y yo nos volvimos a poner enfrente y también estuvo a nada de atropellarnos… Memo atentó contra su vida, mi vida, la de mi familia y la de la suya”.

Por su parte, Guillermo Schutz publicó un comunicado en redes sociales donde desmiente la historia de Xavier Flores y afirma que fue él y su familia quienes fueron agredidos por tres personas.

En relación a las acusaciones hechas en mi contra en redes sociales el pasado 21 de febrero, informo lo siguiente: 👇 pic.twitter.com/Ck0mARpC5j — Guillermo Schutz (@memo_schutz) March 3, 2020

“Permanecí en silencio hasta ahora por consejo del grupo de bogados que me representa”, escribió el comentarista de TUDN.