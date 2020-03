Lili Estefan sobre Irina Baeva: “Ningún hombre se va de la casa si no hay otra mujer”

La conductora de El Gordo y la Flaca le recuerda a la actriz rusa que su problema actual no es debido a una discriminación por ser rubia, sino por el divorcio de su novio con su ex esposa, Geraldine Bazán...

Irina Baeva iba a participar en una charla de empoderamiento a la mujer, pero su presunta presencia suscitó un aluvión de críticas. El punto central de los señalamientos retomó el papel que ésta jugó en el divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Irina señaló que su platica no abordaba nada relacionado con su vida de pareja, ni tampoco era su versión de la historia, según la rusa su participación iba a tratarse sobre los prejuicios de género y expusó que en la actualidad ella parece estar siendo discriminada por ser rubia y de ojos claros. Baeva expuso que en el pasado la han tildado de ser: “rubia tonta”.

Diversos medios de comunicación como Despierta América han destacado que más allá de ser señalada por ser rubia y de ojos azules, el punto de la crítica de la cual está siendo víctima es por la forma en la que su relación con Gabriel Soto se consolidó.

Aquí las palabras de Irina Baeva en Despierta América.

Lili Estefan y Raúl de Molina retomaron las declaraciones de Irina Baeva y nuevamente Lili fue tajante en su postura.

“Lo peor que le puede pasar a una mujer es que la recuerden en todo momento como: ‘Esa es la que rompió el matrimonio de fulana. Esa es la que se metió en el medio. Esa es por la cual esos niños están así'”, dijo Estefan.

La co-conductora de El Gordo y la Flaca señaló la belleza de Irina Baeva, aseguró que la considera preciosa e incluso dijo que le caía bien, pero recalcó que los errores del pasado no se olviden de un día para otro.

“Está preciosa”, dijo Lili. “Irina me cae bien”, recalcó. “Pero lo hecho, hecho está y no se perdona de un día para otro. No tiene nada que ver con el prototipo de ser rubia y de ojos claros, tiene que ver con el prototipo de una mujer que todo el mundo piensa que rompió un matrimonio”.

Lili fue enfática en su punto de vista sobre el divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto: “Ningún hombre se va de la casa sino hay otra mujer”.

Aquí las palabras de Lili Estefan en El Gordo y la Flaca.