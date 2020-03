8 tips para caminar por las calles de un país que no es el tuyo

¿Viajas a un país nuevo? Conoce la mejor forma de desplazarte por las calles.

Ir a otro país puede ser algo abrumador ya que no conoces realmente cómo es el ambiente en dicho lugar. Por eso mismo hay que tener seguridad al conocer otros lares y eso no se logra tan fácilmente, a menos que no tengas miedo y te lances al ruedo. Está bien, pero sí es necesario que haya algunas cosas a considerar previamente.

1. Sigue a las personas que van caminando por la calle, así no te perderás o no irás en sentido contrario.

2. Lleva un silbato en tus llaves y lleva estas muy a la mano, ante cualquier infortunio podrás tocarlo.

3. Ubica perfectamente los botones de pánico si es que en esa ciudad los hay.

4. Siempre respeta los semáforos y los señalamientos, no puedes caminar por una calle sin saber cómo funcionan sus leyes cívicas.

5. Camina siempre por calles que sean turísticas para evitar perderte entre espacios desconocidos.

6. Lleva un mapa contigo, inclusive si es el que te ofrece tu celular para guiarte mejor.

7. Lleva una bolsa o mochila pequeña, así no correrás riesgos de ser asaltado, en especial en lugares concurridos.

8. No te detengas ante cualquier cosa que veas, a menos que lo compres o necesites entrar.

Caminar por la ciudad, sea cual sea, no es tan complicado, ¿cierto?