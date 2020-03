Amazon se ve afectado por el coronavirus

Continúa la propagación y la alarma generalizada por el coronavirus

El gigante de las compras en línea, Amazon, confirmó este martes que un empleado en los Estados Unidos dio positivo por el coronavirus.

“Estamos apoyando al empleado afectado, que está en cuarentena”, explicó una portavoz de la compañía en un correo electrónico a Reuters.

La portavoz confirmó un informe de Bloomberg News de que todos los compañeros de trabajo en contacto con el empleado, que trabajaba en el complejo de oficinas de South Lake Union, en Seattle, han sido debidamente informados de la situación.

A principios de esta semana, Amazon confirmó que dos de sus empleados en Italia habían contraído el virus y estaban en cuarentena. La compañía ya había solicitado que sus casi 800,000 empleados cancelaran los viajes (que no fueran esenciales o de emergencia) dentro de los Estados Unidos y otros lugares. Amazon también ha tenido que lidiar con el aumento de precios y la desinformación en su mercado a raíz del brote de virus.

Según informa The Verge, nueve personas han muerto en el estado de Washington por el nuevo coronavirus, y es el único lugar en los EE.UU. donde se han producido muertes.

El virus puede no haber sido detectado y haberse propagado durante unas seis semanas. Esta posible propagación no se tuvo en cuenta hasta la semana pasada, ya que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. no habían realizado pruebas a personas sin exposición conocida a la enfermedad.