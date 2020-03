El video de Joselyn Cano en pecaminoso traje de baño que deja ver casi todo

La Kim Kardashian mexicana no para de desatar bajas pasiones

Joselyn Cano es una de las famosas que se ha caracterizado por tener una imagen sexy y que eleva la temperatura a la menor provocación. La mexicana se ha dado a notar en redes sociales por sus imágenes atrevidas con las que presume su prominente cuerpo.

Hace unas horas, la modelo compartió un breve video en Instagram donde se le puede ver posando con un pecaminoso bañador verde que dejo ver el famoso side boob y en la parte baja sorprendió por ser demasiado estrecho.

“Click link in bio for some amazing videos coming soon 🔥😈”, fue el texto que escribió en el clip que acumula más de 151 mil reproducciones y cientos de buenos comentarios.

Previo a esta publicación, Joselyn impactó con un escotado body que apenas pudo contener sus atributos.