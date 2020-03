Este joven tiene el nombre más raro en todo México

Es originario de Mérida, Yucatán, y el por qué de su curioso nombre tiene una explicación difícil de creer

Si creías que Usanavi o Anivdelarev eran dos de los nombres más peculiares que podrías encontrar en México, seguro que no darás crédito al nombre que sus padres le dieron a este joven.

Resulta ser que hace unos días, una pizzería en Mérida, Yucatán, lanzó un concurso para regalarle una pizza a las personas que tuvieran el nombre más extraño.

A través de sus redes sociales, los usuarios comenzaron a enviar fotos de sus identificaciones oficiales para demostrarle a este negocio que ellos tenían un nombre poco inusual. Pero finalmente, un joven fue el que se llevó el reconocimiento como la persona con el nombre más raro de todo México al llamarse, nada más y nada menos que Cero Cero 3 Miller.

¿What?

El joven se llama Cero Cero Tres Miller Santos Chablé y durante su infancia vivió en Estados Unidos, en donde fue víctima de bullying por el nombre tan peculiar que le pusieron sus padres.

En sus primeros años, todos le decían Miller, pero cuando llegó a la adolescencia, se enteró de cuál era su verdadero nombre.

“A partir de los 14, 15 años, me di cuenta que así me llamaba, porque de pequeño no sabía mi nombre completo, me decían sólo Miller, hasta que mi padre me comentó lo siguiente: ‘Sabes qué hijo, te tienes que responsabilizar de tus documentaciones’, y al momento de escudriñar mis documentaciones, mi acta de nacimiento, mi CURP, entre otros, me fui dando cuenta que estaban esos 003 en número”, indicó.

Un tanto horrorizado por descubrir cómo se llamaba realmente, el joven cuestionó a su padre del por qué le habían dado tan peculiar nombre, a lo que este le indicó que como él y su madre tenían planeado tener 3 hijos y el fue el tercero, decidieron bautizarlo de esa manera.

Aunque originalmente, el 003 estaba escrito en número, al momento de tramitar su documentación oficial, estos dígitos fueron transformados a letras.