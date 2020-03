¡Los minimiza! Alexis Vega mandó ‘recadito’ al Atlas y calienta el clásico tapatío

El jugador de Chivas mencionó que Marco Fabián "le encargó" al Atlas

Fin de semana con sabor diferente para las Chivas en el futbol mexicano, pues disputarán su primer clásico de la temporada y será contra los rojinegros del Atlas, en un juego en el que podrían ligar su tercera victoria, por el mal momento que atraviesa el cuadro de Rafael Puente del Río.

Respecto a dicho encuentro, habló el delantero del Rebaño, Alexis Vega, quien estuvo en el día de medios en Verde Valle y mandó un contundente mensaje para Atlas, pues ha sido uno de los equipos a los que les ha marcado en las últimas temporadas.

“Muy contento y eso es gracias a mis compañeros que sin ellos no sería nada posible, me tocó marcarle a mí al Atlas los 4 goles y espero seguir metiéndole goles. En todos los partidos quiero marcar, pero estos son partidos muy importantes, no podemos perder. Si se me da la oportunidad de marcar ahora sí me van a empezar a odiar más”, dijo el delantero.

#LigaMX – #Chivas 🐐 🎙 Alexis Vega, sobre poder anotar ante el equipo rojiblanco: “Si se me da la oportunidad, me van a odiar más.” 🤳🏼 @PedroRocha pic.twitter.com/DUJuU54h1R — Community Sports (@csportsag) March 4, 2020

El mismo Vega fue duro con sus palabras respecto a lo que significaría una victoria para Chivas o para Atlas en el Clásico Tapatío.

“El fin de semana nos espera un partido muy complicado porque también ellos quieren ganar y yo sé que si nos ganan salvan la temporada”, sentenció.

🔥 Fuertes declaraciones de Alexis Vega… 🗣 "Ellos quieren ganar. Si ganan, salvan su temporada ellos" 🎥 @YoSoyChavaPerez pic.twitter.com/cttVD6aEcA — Goal México (@goalmex) March 4, 2020

También confesó que tiene constante comunicación con un ex-chiva como Marco Fabián, mismo que ahora juega en el Al-Sadd de Qatar, pero que siempre vivió de manera muy especial los juegos ante Atlas.

“Mi hermano Marco Fabián, desde que llegué, fue quien me dijo que me encargaba al Atlas. Me ha tocado la dicha de poderles marcar goles, un hat trick como él lo hizo y bueno, seguir por este camino. He platicado con él, y yo creo que esta semana no tarda en llegar un mensaje de él para poder seguir planeando el partido”, concluyó Vega.