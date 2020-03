¡No le avisaron! Braulio Luna revela cómo fue su traspaso de Pumas a América

El delantero no supo de su traspaso a Coapa hasta que ya estaba cerrado

Braulio Luna es uno de los delanteros más importantes que ha tenido México en su historia y, al igual que Hugo Sánchez, vistió la playera de los Pumas y del América. Sin embargo, su traspaso al equipo de Coapa no se realizó de la manera que a él le hubiera gustado, e incluso se enteró de ello demasiado tarde.

En entrevista para Marca Claro, el ex delantero auriazul reveló que él nunca se enteró de su fichaje hasta que ya había sido contratado por el América: “No fue nada fácil en su momento, obviamente yo me formo en los Pumas y después me voy a Francia. Regreso con la sorpresa de que estoy vendido al América, entonces también fue sorpresivo para mí. La explicación fue que con ese dinero tenían que sanear cosas del club, darle fuerza a las Fuerzas Básicas, traer nuevo entrenador y refuerzos, entonces cuando me voy al América le dije al presidente de ese entonces que hiciéramos una conferencia de prensa para argumentar los motivos por los que yo salía, me dijo que no me preocupara. En América ya me esperaban para presentarme y mi sorpresa fue que no hizo una conferencia de prensa, simplemente declaró que el que se había querido ir era yo y ahí se desató todo”.

Para Luna, el problema no fue el traspaso, sino cómo se trató el asunto: “La situación fueron las formas, si las cosas se dan cómo tendrían que haber sido en cuestión de decirle a la gente los motivos, no hubiera habido ningún problema, aquí fue que le pusieron las pulgas al perro, pero ya después en América tenía que cambiar el chip y responsabilizarme del traspaso y de una u otra forma tratamos de dar el mejor esfuerzo en América”, concluyó Braulio.