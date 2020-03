Ejecutan a hombre de Birmingahm por un asesinato a tres policías que él no cometió

Denuncian que los abogados de Nathaniel Woods no cumplieron los plazos de apelaciones Su agonía antes de morir duró 15 minutos

Un hombre de Birmingham, Alabama, fue ejecutado la noche de este jueves después de que en 2005 lo declararan culpable de ser cómplice en un asesinato a tres policías.

La muerte de Nathaniel Woods, de 43 años, se hizo oficial a las 9:01 de la noche (hora del centro) después de una ejecución que duró 15 minutos. El hombre no pronunció palabras antes de que acabaran con su vida.

Muchos activistas se habían opuesto a la ejecución de Woods con apelaciones y protestas alegando que él no había sido quien asesinó a los agentes Charles Bennett, Carlos “Curly” Owen y Harley Chisholm III el 17 de junio de 2004. Los defensores del ejecutado también apuntaron que sus abogados no habían cumplido los plazos clave en sus apelaciones y que el autor del crimen -también en el corredor de la muerte- dijo que Woods no estaba involucrado.

Woods recibió la tarde del jueves la visita de miembros de su familia, entre quienes estaban su hija y su nieta. Su hermana Pamela dijo que estaban pidiendo tiempo para presentar pruebas en los tribunales en nombre de Woods.

“Queremos justicia para los agentes”, dijo la hermana. “Queremos justicia para mi hermano. “No puede ser unilateral o para un grupo de personas. Tienes que tener justicia para todos. Queremos justicia para Nathaniel”, sentenció.

Tulsi Gabbard, aspirante a la nominación presidencial demócrata, retuiteó durante la mañana de este jueves una solicitud para detener la ejecución de Woods pero su petición no surtió efecto.