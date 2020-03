Golpean a Celia Lora en hotel tras defender a su amigo de la homofobia

Todo empezó cuando un empleado del hotel dijo que había "metido varios hombres" a su habitación

Celia Lora vuelve a estar en el ojo del huracán, y es que en esta ocasión, la hija de Alex Lora y Chela, fue atacada ella y un amigo gay por personal de seguridad del hotel Riu de Mazatlán, en donde se están llevando a cabo las grabaciones de la séptima temporada del reality “Acapulco Shore“.

Tras el zafarrancho que se armó en el hotel, en donde hubo gritos, jalones, golpes, empujones y demás, Celia denunció a través de un video, como sucedieron las cosas.

“Nunca vengan a Mazatlán y menos a este lugar… el peor hotel del mundo. Que te pegan los de seguridad, que si eres mujer no les importa… me pegaron a mí. No puede ser, no lo puedo creer”, publicó en sus redes sociales.

Además complementó. “Le empezaron a pegar a él, me empezaron a pegar a mí. Ya estoy harta de la homofobia”, dijo molesta la playmate en el video, mientras iba de un lado a otro en la habitación.

Tras una discusión muy acalorada, un empleado del hotel le cuestiona que en todo el mes que lleva hospedada en el lugar ha metido varios hombres, pero ella se defendió diciendo que todos sus invitados han pagado las cuotas que el hotel pide.

“Me pegaron a mí… Vas a la policía, te dan un número de folio, es como Los Simpson, marca… nunca vengan a esta mierda, el puto peor hotel del mundo”, finalizó la modelo.

Celia aún no se ha pronunciado si demandará a al hotel mazatleco, por el mal trato que recibió.