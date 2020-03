La justificación de una presentadora francesa para usar un bolso de piel de cocodrilo: ‘No lo maté yo’

Se trataba de un bolso de Hermès, en el modelo Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30, valorado en más de $330.000 dólares y confeccionado con piel de cocodrilo

Salir al paso de la polémica en las redes sociales debería ser una asignatura obligatoria en esos cursos y másteres sobre cómo convertirse en influencer que ya imparten algunas universidades y que, obviamente, le habrían venido muy bien en las últimas semanas a la celebridad francesa Nabilla Vergara.

La presentadora de la versión gala de ‘Love Island’, que cuenta con cinco millones y medio de seguidores en Instagram, no pudo resistirse a presumir a principios de febrero del impresionante regalo con que le había sorprendido su marido por su 28 cumpleaños durante unas vacaciones en las Maldivas. Se trataba de un bolso de la exclusiva marca Hermès, en concreto el modelo Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30, valorado en más de $330.000 dólares y confeccionado -como su propio nombre indica- con piel de cocodrilo.

Parte de sus seguidores y la asociación PETA no tardaron en inundar su perfil de críticas recriminandole que utilizara un artículo de lujo que representaba “un sufrimiento atroz” para esos reptiles a pesar de haber sido en el pasado una firme defensora de varias causas animalistas. Desde la asociación de Personas por el Trato Ético de los Animales le propusieron una solución a esa contradicción: que devolviera el bolso en cuestión a Hermès como manera de rechazar la moda no-vegana.

Su respuesta a esta idea ha llegado ahora en forma de una entrevista a Le Parisien que se ha vuelto viral porque en ella descarta esa posibilidad por dos razones: la primera, que se trata de un capricho que quería darse desde hace tiempo y que además le compró su marido, y la segunda, que ella no es moralmente responsable del dolor que se le causó al animal.

“Mucha gente dice que no es justo para los cocodrilos, pero bueno, no he sido yo la que lo he matado… Sé que es triste, pero no sabía que (el bolso) estaba confeccionado con ese material“, ha señalado.

Sus palabras no ha tardado en correr como la pólvora por las redes sociales y se han convertido en trending topic en forma del hashtag #Justifícate como Nabilla, que ha dado pie a todo tipo de bromas.