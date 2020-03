Partido de AMLO en el Senado respalda uso lúdico de la marihunana

El mandatario mexicano se ha pronunciado a favor solo del uso medicinal del cannabis

MÉXICO – A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado solo por el uso medicinal de la marihuana, los senadores de su partido (Movimiento de Regeneración Nacional) respaldó el uso lúdico del cannabis.

Es así que el anteproyecto de ley que regula el consumo de marihuana con fines recreativos en México superó el miércoles el primer trámite legislativo en el Senado al ser aprobado en comisiones y a fin de cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La reunión conjunta de comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos aprobó enviar el dictamen al pleno del Senado para su debate y votación.

Se espera que la iniciativa se debata y vote la próxima semana en el pleno del Senado.

De ser aprobada, deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados y, posteriormente, promulgada por el presidente López Obrador, quien no está a favor de un uso lúdico de la marihuana pese a que su partido impulsó la iniciativa.

El dictamen suprime los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo lúdico de la marihuana, cumpliendo así una sentencia de la Suprema Corte, y además crea la Ley para la Regulación del Cannabis.

Este texto permite consumir marihuana con fines recreativos siempre que no sea delante de menores de edad, aumenta de 5 a 28 gramos la cantidad de cannabis que se puede poseer y autoriza poder cultivar seis plantas para consumo personal.

Los senadores que votaron a favor defendieron que si se suprimían los artículos requeridos por la Suprema Corte sin regular el consumo del cannabis, se estaría abriendo la puerta al mercado ilegal.

Los contrarios, en cambio, subrayaron los problemas sanitarios que podría tener facilitar el consumo de esta droga.

El proyecto fue iniciado por la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando era senadora, y retomado después por Ricardo Monreal, legislador de Morena, partido del presidente López Obrador.

Paralelamente, el Congreso mexicano está tramitando una ley para amnistiar a condenados por posesión de drogas que cometieron el delito bajo situación de pobreza, discapacidad permanente u obligación por parte de familiares o grupos criminales.

En 2017, el Congreso mexicano aprobó el uso medicinal y científico de la marihuana, pero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha elaborado desde entonces una regulación que facilite la comercialización e importación de productos derivados de la planta.

En 2018, la Suprema Corte dio la razón a cinco recursos de amparo que denunciaron la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo lúdico del cannabis, por lo que se estableció jurisprudencia.

El tribunal estableció que negar el autoconsumo de cannabis a personas mayores de edad “viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

En noviembre pasado, la Suprema Corte estableció que el Congreso mexicano debe haber regulado el uso recreativo de la marihuana antes de finalizar el actual periodo de sesiones, que concluye el 30 de abril.

Respeto de poderes

El senador de Morena Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que deben de aprovechar la posibilidad histórica de tocar el tema de la regulación y abarcar todos los aspectos: el medicinal, el industrial, el de la investigación y desde luego el lúdico”

Dijo que a pesar de la negativa del presidente a su uso lúdico es de importancia la iniciativa.

“¿Respetamos al Presidente, forma parte de nuestro movimiento, pero nosotros asumimos la responsabilidad que tenemos como legisladores”, precisó en entrevista.

-¿No acatarán entonces la palabra presidencial?

-El Presidente ha sido respetuoso del Poder Legislativo. Y él sabe que todo lo que hagamos en el Senado es en bien de la construcción del país.

Menchaca fue entrevistado al terminar una sesión de comisiones unidas para apurar la legislación para la cannabis, aunque la votación del dictamen aplazada una semana más.

En la reunión de trabajo participaron Gady Zabicky, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones; el profesor Adrián Lozano Toledano, del Centro de Investigación de Agricultura en Chapingo; y Luis Camilo Ríos Montaño, del instituto nacional de Neurología.

Zabicky celebró que el dictamen no incluye a los niños y adolescentes, sobre todo porque “la planta no es inocua”.



El panista Damián Zepeda echó en cara al especialista mentir por aportar datos falsos.

“Es falso que te puedan detener por consumir marihuana. La reforma de 2017 permite cinco gramos”, acotó.

“No me agrada que se me llame mentiroso. No es cierto que esté permitido traer ni medio gramo de cocaína ni 0.5 de LCD, porque no está permitido y sí está sujeto a una acción la persona que es sorprendida”, reviró Zabicky.

Aparentemente, el único punto inamovible en el dictamen es de la exclusión de niños y adolescentes en el consumo lúdico.

Los panistas se inconformaron porque Menchaca propuso que se revisaran varias enmiendas al dictamen sin que las conocieran previamente.

Las comisiones se reunirán el miércoles próximo.

Con información de agencias