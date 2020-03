Refugio para desamparados trae esperanza a la calle ‘Hope’

Funcionarios inauguran una casa de transición para 100 mujeres y hombres que han vivido en las calles o sin un hogar convencional.

El concejal Curren Price, el alcalde Eric Garcetti y la supervisora Hilda Solís celebraron ayer la inauguración del primer refugio para desamparados en el Distrito 9, al que han llamado “Trayendo esperanza a la calle Esperanza”.

Como parte del programa un “puente a casa”, impulsado en 2018 por el alcalde, se habilitó el albergue ubicado en el sur de la calle Hope en el número 2817, que recibirá a 100 mujeres y hombres sin hogar de la zona.

“Es un día monumental porque estamos trayendo esperanza a la calle Esperanza, es un recordatorio que nunca debemos perder la esperanza”, dijo el concejal Price en la apertura de la ceremonia. “Esta mañana celebramos la culminación de este refugio en el distrito 9, donde 100 personas, de las más vulnerables de nuestra comunidad que viven en las calles serán ayudadas en la transición para tener una vivienda permanente”

Este refugio es el número 12 que se establece bajo esta iniciativa y al igual que los otros 11, ofrecerán servicios médicos, apoyo para que las personas encuentren un hogar fijo, trabajo y tengan una exitosa reintegración a la sociedad.

“Aquí, nuestros vecinos sin hogar encontrarán refugio, consuelo y sanación. Lo más importante es que estarán en el camino hacia la estabilidad, la independencia y una nueva vida. Sabemos que este es solo un capítulo en sus vidas, este no es el final de su historia”, agregó el concejal.

Price también aprovecho para agradecer el trabajo del alcalde y la supervisora para enfrentar la crisis de vivienda que atraviesa la ciudad.

“No hubiéramos logrado esto sin el apoyo de la ciudad y el condado, hemos trabajado juntos con el alcalde y la supervisora”.

El refugio de la calle Hope cuenta con un área designada para que las personas sin hogar puedan traer a sus mascotas, tiene un área de comedor afuera, espacio para almacenamiento, servicio de lavandería y seguridad las 24 horas del día, además de los servicios básicos.

“Queremos que la gente salga de aquí lo más pronto posible a una vivienda permanente, esta no es su casa final, este es un lugar para establecerse, para sentirse como un ser humano de nuevo, un lugar para limpiar su cuerpo, su ropa, su mente y para ver a dónde van a ir”, explicó Garcetti.

El alcalde contó emocionado que los albergues se están construyendo a pasos agigantados y que pronto más personas podrán tener acceso a una vivienda temporal mientras esperan por una permanente.

“Con la apertura de este espacio tenemos 800 camas más para desamparados que no teníamos hace 18 meses y 12 refugios, pero para el 1 de julio serán 26, más del doble de lo que tenemos hoy, con más de 2,000 camas disponibles”, informó el alcalde.

“Con estos refugios tenemos la oportunidad no solo de cambiar la vida de nuestros hermanos y hermanas en las calles de Los Ángeles, también tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas y la de toda la gente en Los Ángeles, con dignidad, salud y vivienda permanente y espero que podamos luchar por más de estos (albergues)”, agregó el funcionario.

Solís pide ayuda a Newsom

Cada refugio estará disponible durante tres años, pero a medida que las personas se vayan instalando en hogares fijos otros desamparados serán llevados a estos espacios transitorios, es decir, que las camas pueden ser reasignadas hasta cuatro veces en el año.

“Continuaré trabajando con nuestros socios, incluida la ciudad de Los Ángeles, Voluntarios de América, St. John’s Well Child and Family Center y otros proveedores de servicios a medida que enfrentamos nuestra creciente crisis de personas sin hogar. No descansaremos hasta que cada residente del condado tenga un lugar seguro y cálido para dormir por la noche”, dijo Solís.

La supervisora del condado alzó su voz y envió un mensaje claro al gobernador de California, Gavin Newsom.

“Cada ciudad debería de tener un refugio como este para empezar y ayudar a la transición de estas personas a vivienda permanente. Necesitamos de todos para lograrlo, y sí, necesitamos dinero de Sacramento, 2 mil millones de dólares, gobernador Gavin Newson por favor escúchenos, necesitamos su ayuda ahora, gobernador Newson necesitamos su ayuda ahora, la necesitamos ahora no ayer”, suplicó Solís.

En el distrito nueve hay dos proyectos más en proceso, ambos en la calle Figueroa, que serán inaugurados en los próximos meses.