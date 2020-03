Tras goleadas, Pumas y América pelearán por los tres puntos y seguir en la parte alta de la tabla

Las estadísticas están a favor de los de Coapa pero todo puede pasar en un clásico

Pumas y América se verán las caras en el partido correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2020 tras arrastrar goleadas en contra y con ausencias importantes en sus planteles.

Las Águilas no podrán contar con Santiago Cáseres ni Bruno Valdez, tanto el medio defensivo como el defensa central fueron expulsados en el partido ante Necaxa y no podrán participar en el clásico capitalino. Por el lado de los Pumas, Luis Quintana tampoco podrá ver actividad en el encuentro, pues también se ganó una tarjeta roja, además de Juan Dinenno, quien se rumora no será titular por decisión técnica.

Pese a ser segundo lugar general, el América ha mostrado poco poder ofensivo en el torneo, marcando solo 8 goles y tiene la maldición de llevar 15 meses sin poderle anotar a los Pumas en su casa. La última vez fue en las semifinales del Apertura 2018, con un gol de Diego Laínez.

Por otro lado, las Águilas tienen “de hijos” a los Pumas, pues en los últimos cinco años, los universitarios solamente han derrotado al América en dos ocasiones. En dicho lustro, los de Ciudad Universitaria y los de Coapa se han enfrentado 16 veces en las que los azulcremas han ganado 8 encuentros, ha habido 6 empates y los auriazules han vencido solo en 2 partidos.

En estos cinco años, las Águilas pueden presumir de dos dolorosas goleadas ante los Pumas, la primera en los cuartos de final del Clausura 2018 cuando derrotaron a los universitarios por marcador de 1-4 y la segunda, la mayor goleada en la historia de torneos cortos entre ambos equipos, el imponente 6-1 con el que eliminaron a los Pumas en las semifinales del Apertura 2018.

Pese a que las estadísticas de los últimos años dan como favoritos al América, en un clásico todo puede pasar y si los Pumas se llevan los tres puntos, una combinación de resultados los podría colocar como líderes del torneo. Por ello, lo único seguro es que el próximo domingo, veremos un espectacular encuentro entre ambos.