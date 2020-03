Aracely Arámbula festeja su cumpleaños 45 con poquita ropa 

View this post on Instagram

Agradeciendo este día ✨🙏🏻✨🎂💕🥳🎊🍀💐❤️ La bendición de cumplir años celebrando la Vida con un gran proyecto que quiero mucho y me ha dado tanto ✨🙏🏻✨💕 GRACIAS por todo su cariño y el amor de cada día siempre presentes en mi corazón 💓 #L@sAmooo compartiéndoles una foto del cal 1 de #LaDoña2 de mi Altagracia me encanta compartir con ustedes los grandes momentos como hoy ✨🙏🏻✨BENDICIÓNES muy afortunada en la Vida por hacer lo que tanto amo y por poderlo compartir con mi gente amada 🎂🎊🥳💕 #happybirthdaytome 🎶🎶🍀🥳🎊💕🎂❤️