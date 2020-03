¡Borrado! Jurgen Damm no jugará ni con Tigres sub 20

Luego de unas semanas llenas de polémica, el futbolista no fue requerido para viajar a Puebla

Jurgen Damm ha vivido unas semanas difíciles, luego de avisar que no renovará su contrato con Tigres y que al final del torneo se integrará a las filas del Atlanta United de la MLS, no está siendo tomado en cuenta.

Tras la conferencia de prensa donde anunció su partida, el futbolista fue enviado a jugar con la Sub 20 de Tigres en la jornada pasada y este viernes, cuando se pensaba que podría suceder lo mismo, resultó que no fue requerido ni para jugar con la categoría inferior, por lo que no realizó el viaje a Puebla, donde los regiomontanos enfrentarán a La Franja.

TIGRES VS PUEBLA 🏟Estadio Cuauhtémoc, 21:00 hrs 🐯Llegan tras golear a Pumas 3-0, repiten alineación. ➡ En los últimos 10 duelos entre ambos en casa del Puebla, Tigres lidera con 6 victorias, 3 empates y 1 derrota ❌Tigres ha caído en sus 4 partidos como visita del CL2020 pic.twitter.com/e8mr2ZhsFM — Futbol Club (@FutbolClubADN) March 7, 2020

Miguel Garza, presidente felino, avisó en la semana que esperaban ya no contar con él en lo resta del campeonato al anunciar su salida del club: “Si ya se bajó del barco, que Dios lo bendiga”, mencionó el manda más de los de Nuevo León.

TIRO CANTADO 🐯💥 Miguel Ángel Garza: Es un caso cerrado…Si él (Damm) ya se bajó del barco pues que Dios lo bendiga. Jürgen Damm: En ningún momento me bajé del barco…me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación (de su salida). pic.twitter.com/0wvXZ0p5nU — Balonero MX (@BaloneroMX) March 4, 2020

Y todo parece indicar que al mediocampista le espera un torneo con poca actividad, ya que si antes no tenia suficientes minutos como para desear quedarse en la institución, ahora que el DT Ricardo Ferretti ya sabe que no lo tendrá en su plantilla el próximo torneo, podría empezar a plantear un cuadro sin él desde ahora.

Por otra parte, un jugador que está en una situación similar y que tampoco hizo el viaje fue Nicolás López, quien desde que sufrió un problema dental no ha vuelto a ser considerado por el ‘Tuca’ y ya suma cinco jornadas sin participar, dos de ellas como elemento elegible.