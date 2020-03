JJ Macías se ríe de sus críticos y les agradece el “rating”

El delantero de Chivas no la da importancia a las críticas

Semana de contrastes en el entorno de las Chivas, pues a pesar de que el equipo volvió a ganar, en el tema individual, llovieron críticas para José Juan Macías, quien fue expuesto en los medios de comunicación y en redes sociales por haber besado la playera del Rebaño tras el gol que le anotó a León, tal como lo hizo en el pasado, pero de forma inversa, cuando besó la camiseta de los Panzas Verdes, cuando le marcó a su actual equipo.

Al respecto, Macías habló con TUDN y explicó lo ocurrido, dejando a un lado la opinión de sus detractores y mostrando que lo más importante para él son los resultados en la cancha.

“Mientras hablen, que sigan hablando, me dan rating gratis. No solo soy yo, es Chivas, entiendo perfectamente que me critiquen. Hasta me dan risa”, dijo el delantero.

También explicó la pasión que genera el Clásico Tapatío y la obligación que tienen ante su afición por conseguir un buen resultado en el partido ante Atlas.

“Yo lo entiendo por la afición, la gente hace un esfuerzo y hay mucha responsabilidad de nuestra parte. Ya es algo muy profundo y los que somos desde la cantera sabemos qué es enfrentarte ante Atlas”, señaló JJ Macías.

El delantero de las Chivas buscará incrementar su cuota goleadora del torneo, pues hasta el momento suma 3 anotaciones en el Clausura 2020, siendo el de mejores números con los rojiblancos.