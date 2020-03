“El único culpable soy yo”: Paul Aguilar se siente responsable por el empate ante Pumas

El capitán del América admitió la responsabilidad en dos goles de los universitarios

Pumas y América se vieron las caras la noche del viernes para jugar el partido correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2020. Tras unos muy buenos 90 minutos, el partido concluyó con marcador de 3-3.

Las Águilas habrían podido ganar el encuentro, pues al minuto 73 tenían la ventaja de 2-1 y en solo cinco minutos los Pumas les anotaron dos goles y le dieron vuelta al marcador. En ambas jugadas de los goles universitarios, Paul Aguilar tuvo que ver y al final del partido el capitán del América declaró que se sentía responsable por dejar que ocurrieran ambas anotaciones.

Paul Aguilar admite culpa del empate y de los últimos 2 goles. "El único culpable de que hoy nos vayamos con el empate y no con la victoria SOY YO". BIEN PAUL. Dando la cara. @ClubAmerica pic.twitter.com/QKqOaLHmdJ — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGassoW) March 7, 2020

“Apenado por los últimos dos goles que nos hacen, el único responsable de que hoy nos vayamos con el empate y no con la victoria soy yo. En el segundo y en el tercer gol me ganan el frente, en el pase filtrado me ganan la espalda y pues nada, a trabajar”, confesó el lateral americanista.

Pese a la voltereta auriazul, el América consiguió el gol del empate definitivo en el último minuto del encuentro, gracias a un remate de cabeza de Henry Martin.