¡Se saludaron! Jugadores de la Premier League le dieron la vuelta a la recomendación anti coronavirus de la liga

Hace unos días se prohibió a los futbolistas saludarse de mano en los partidos

Jugadores del Arsenal, West Ham, Liverpool y Bournemouth hicieron caso omiso de la indicación que la Premier League hizo a media semana: no saludarse como medida para evitar la propagación del coronavirus, algo que generalmente sucedía en el acto protocolario antes de cada partido.

Durante la jornada 29 los saludos se omitieron, los jugadores simplemente pasaban uno junto al otro e intercambiaban gestos como sonrisas y el clásico movimiento de cabeza asintiendo, pero hubo excepciones, ya que algunos se atrevieron a tener contacto físico, aunque no estrechando las manos, sino chocando puños y antebrazos, tal y como se vio en los partidos entre Arsenal vs. West Ham y Liverpool vs. Bournemouth, en este último fue donde los seleccionados holandeses Nathan Aké y Gini Wijnaldum se alegraron de encontrarse y le dieron la vuelta a la restricción.

⚡️ La @premierleague prohibió los saludos de manos como medida preventiva por coronavirus, así que esto fue lo que hicieron los compañeros de selección @NathanAke y @GWijnaldum 💪🏽https://t.co/qJmxVuLFT6 — Twitter Moments en Español (@MomentsES) March 7, 2020

Este nuevo saludo, que es menos riesgoso que el apretón de manos, también se está adoptando en otras latitudes del planeta, ya que este sábado también fue visto algo similar en España, antes del partido entre Valencia y Sevilla, donde a pesar de que no se han prohibido los saludos, los futbolistas chocaron sus codos.