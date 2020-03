Callum Smith asegura que “Canelo” no lo eligió porque sabe que es un verdadero peligro

Hace unos días "Canelo" desmintió que el pleito con Billy Joe Saunders estuviera cerrado

El boxeador inglés Callum Smith, campeón mundial supermedio de la AMB, aseguró que después de no recibir una segunda oferta por parte del equipo de “Canelo”, entendió que él no era una opción clara para el pugilista mexicano, pues representa un duro riesgo para el tapatío.

“Me hicieron una oferta que creo que era demasiado baja. Dije que no. Billy Joe dijo que no a la misma oferta. Pensé que comenzaríamos a negociar y que tendríamos algo de ida y vuelta. Pero eso fue todo. Hizo una oferta”, comentó el británico.

“Soy el número uno en la división. Billy Joe Saunders es un buen peleador. Creo que soy la pelea más dura para Canelo, pero ambos somos campeones mundiales, así que ‘ ambos son duros para él”, agregó Saunder sobre la posibilidad de que Saunders sea el elegido.

Asimismo, Callum deseó suerte a Billy Joe, campeón mundial supermedio de la OMB, en su posible pelea con Saúl Álvarez, pues es el pugilista que ha llevado la delantera para medirse al tetracampeón del mundo mexicano.