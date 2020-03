Cómo identificar que es hora de cambiar la batería de tu auto

Existen señales que te alertarán para darte cuenta que la batería de tu auto está dando las últimas y no debes ignorarlas

Un auto es como un cuerpo humano, necesita de un corazón para poder funcionar, y en el caso de los autos es el motor el que da impulso a la unidad, sin embargo, existen otros elementos que son vitales para el funcionamiento, como la batería de los vehículos.

No importa que tan buen motor tenga tu auto o que tan potente sea, si no tiene una buena batería que lo impulse, éste no servirá de nada, por eso es muy importante conservar la batería en buenas condiciones e identificar cuándo es momento de cambiarla. De acuerdo con el portal Motorpasión, estas son las señales que indican que es hora de cambiar la pila de tu auto.

. La batería está hinchada.

Este es indicativo de que fue víctima de una sobrecarga o fue dañada por el calor. Si el testigo de la batería se enciende en el tablero, es señal de que el acumulador o el alternador están fallando.

. El motor del auto se siente muy lento y huele raro

Si al abrir el cofre detectas un olor peculiar, eso también puede ser indicativo que la batería está por morir. También mantente alerta de manchas inusuales en el piso.

. Vida útil de la batería

Recuerda que hay una regla no escrita que dice que las baterías tienen una vida útil. Si la de tu coche tiene más de 4 años es probable que uno de estos días te de una sorpresa, quizá requieras cambiarla.

Factores que pueden dañar la bateria

. Exceso de calor

El exceso de calor provoca evaporación de líquido. Las vibraciones excesivas pueden provocar daños en las placas a largo plazo.

. Viajes cortos

Si la batería de tu auto ya cuenta con unos años encima, es importante recordar que los viajes cortos evitan que se cargue completamente. Tampoco es recomendable que recargues continuamente tu smartphone o aparatos electrónicos si el acumulador de tu auto ya suma algunos años de uso.

Recuerda que una batería débil significa mayor esfuerzo para todos los componentes del auto. Para evitar sorpresas es recomendable revisar la batería del auto al menos dos veces por año o bien con cada cambio de aceite.

**********

