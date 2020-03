Jefe deja su empleo al conocer el amor en Tinder, resulta que ella era su empleada

Creen que hacen una pareja tan buena en parte porque ambos comparten un impulso similar hacia objetivos futuros

Un director financiero de 58 años, de Texas, ha renunciado a su trabajo luego de emparejarse con una empleada 36 años menor que él en Tinder.

Rick “conoció” a Alyssa Cleland, de 22 años, a través de la aplicación de citas en 2018, cuando trabajaba para la compañía donde él era el director financiero.

Inicialmente, Alyssa no estaba segura de querer mezclar el trabajo con su vida personal. Sin embargo, después de reunirse para almorzar, la pareja rápidamente se dio cuenta de que tenían mucho más de qué hablar fuera de la oficina. Estuvieron charlando durante cuatro horas completas.

Al principio, cuando hicieron match en Tinder, hubo muchos problemas porque Rick no reconoció a Alyssa como compañera de trabajo. Por eso luego debió aclarar la situación para que no hubiera ninguna confusión ni sintiera que era abuso de poder.

No se trataba de que fueran compañeros de trabajo, es que es una empresa con solo 200 empleados y él dirige la empresa.

Sin embargo, la chispa entre ellos no se podía negar, y las cosas aceleraron de forma imparable. Solo seis semanas después, Rick había dejado la compañía y comenzaron a salir.

Rick, quien estuvo casado y cuidó de sus hijastros, admite que fue un proceso rápido.

“Una vez que comenzamos a vernos, fue como si necesitáramos vernos casi todos los días. Y luego, solo habían pasado un par de meses cuando se mudó conmigo porque tuvo problemas con sus compañeras de cuarto”, contó a Unilad.

Ahora, son una pareja en toda regla. Llevan saliendo durante más de un año y, según informan, tienen planes a largo plazo. La diferencia de edad entre ellos no supone ninguna diferencia en sus sentimientos.

No sienten la diferencia de edad porque Alyssa es muy madura.

Alyssa atribuye su madurez a su difícil educación. Nacida con una rara afección congénita llamada hemimelia tibial paraxial, Alyssa nació en Ucrania antes de mudarse a los Estados Unidos cuando aún era una niña pequeña.

“La hemimelia tibial paraxial le sucede a una de cada millón de personas, y básicamente mi tibia, que es el hueso grande de la parte inferior de la pierna, no se desarrolló. Y por eso no pude caminar, y por eso me amputaron la pierna.

Estoy amputada justo por encima de la rodilla. Por lo que sabemos, mi madre era muy joven y probablemente no podía cuidarme, así que terminé en un hospital en Ucrania. Se suponía que debía morir. Y estuve en el hospital durante un año antes de que me llevaran al orfanato”, explicó a Unilad.

Después de ser adoptada por su familia estadounidense, Alyssa ha estado usando prótesis desde que tenía solo cuatro años, lo que dice que la hizo crecer “realmente rápido”.

Todo su sufrimiento y trayectoria se reflejan en la forma de comportarse de esta joven que hace la diferencia de edad con su pareja no se note.