COVID-19: Ted Cruz en cuarentena por posible exposición al coronavirus

Al 9 de marzo, los casos de coronavirus a nivel mundial ya habían llegado a 111,405 según el monitoreo en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins

Aunque la propagación ha disminuido en China, las cifras aumentan rápidamente en otras partes del planeta, a pesar de los esfuerzos mundiales por controlar el avance del brote de coronavirus.

En los Estados Unidos, el crucero Grand Princess, que estaba anclado a millas de San Franciso, con 21 personas con coronavirus a bordo, finalmente entrará a puerto y los pasajeros podrán desembarcar.

El senador por Texas, Ted Cruz, se puso en auto-cuarentena, luego de haber estado en contacto con una persona que dio positivo para COVID-19 durante una conferencia de CPAC.

En Italia, en donde el brote ha pegado fuerte con un total de 7,375 casos, se registraron 1,000 nuevos en un solo día.

El gobierno ha decidido literalmente cerrar las regiones del norte que abarcan Venecia y Milán, en un esfuerzo titánico por contener la propagación.

Con la propagación del virus en Italia, Japón e Irán, y nuevos casos cada minuto, autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) volvieron a enfatizar que todavía existe la posibilidad de que COVID-19 se transforme en una pandemia (cuando un brote se expande a nivel mundial).

Un nuevo estudio coloca la tasa de muerte por COVID-19 en 2.3%.

Nuevas investigaciones muestran que, además de por contacto cercano con una persona infectada —a través de las gotas que salpican al estornudar, por ejemplo— este virus podría también diseminarse a través de las heces.

Un estudio del Chinese Center for Disease Control and Prevention publicado en el Chinese Journal of Epidemiology halló que el COVID-19 (el nombre del nuevo coronavirus) es más contagioso que otros dos que causaron brotes en la última década: el Sindrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) y el Sindrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS).

La investigación analizó información de 72,314 pacientes, de los cuales 44,672 habían sido diagnosticados con el nuevo coronavirus.

Nombre oficial del virus

COVID-19 (antes fue coronavirus o 2019 n-CoV)

Origen

Wuhan, provincia de Hubei, China

Transmisión

Este nuevo coronavirus puede haber pasado de animales a humanos (estudios indican que pueden portarlo serpientes que son comestibles en China)

Total de casos confirmados en el mundo

111,405

Casos confirmados en China

Del total, 80,735 se han registrado en China.

Casos confirmados en los Estados Unidos

Del total, más de 603 se confirmaron en EE.UU.

Personas a nivel mundial recuperadas

62,392

Muertes

Alrededor de 3,008 en China; más de 700 fuera de China.

Países en donde hay casos (por fuera de China)

Más de 60

Qué son los coronavirus Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Cómo se contrae el coronavirus Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (llamada transmisión zoonótica). Estudios comprobaron que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano. Síntomas característicos Esas infecciones suelen causar fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. Cómo prevenir el contagio Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, y la cocción completa de la carne y los huevos. También se debe evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. Fuentes: OMS, CDC, National Health Commission de China. Actualizado el 8 de marzo de 2020 a las 11:31pm.