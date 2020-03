“Es el peor partido de la temporada”: a Zinedine Zidane se le acaban las explicaciones en el Real Madrid

El técnico francés volvió a perder el liderato de la liga en un partido que parecía manejable

Zinedine Zidane, ha calificado el encuentro que su equipo ha perdido este domingo en el campo del Betis como “el peor partido de la temporada” y asume que “cuando no estás a tu nivel, se complican las cosas”.

"No tengo explicación a lo que ha sucedido". https://t.co/NRYNtzQrfH#LaLiga — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 8, 2020

“Hemos hecho un mal partido de principio a fin. Nos ha costado, hemos perdido muchos balones. No podemos estar contentos, aunque no es un problema de actitud, no tengo explicación a lo que ha sucedido”, comentó Zidane en la sala de prensa del Benito Villamarín.

El francés aseguró que sus jugadores lo han “intentado, pero nada ha salido” y ha asumido “la culpa” de esta mala prestación en la que cree que al Real Madrid le “ha faltado un poco de todo”, si bien cree que “la temporada está siendo buena”.

“Podemos sacar esto adelante. Lo de hoy es una lástima, pero quedan todavía once partidos y vamos a seguir hasta el final por la Liga. No hemos hecho un partido para ganar y el responsable soy yo. Siempre defiendo a mis jugadores, si les tengo que decir algo se lo diré de puertas para adentro”, concluyó Zidane.