Jugadores de Chivas estuvieron entre lo más destacado de la jornada 9 de la Liga MX

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ⚽ de #CHIVAS 🐐 Alexis Vega cobra el tiro de esquina y un jugador peina el balón, en el rebote le queda a JESÚS MOLINA 🇲🇽 que le pega de frente a la portería y anota el 1-0. #LIGAMX #LIGABBVAMX