Uno más que elogia el talento de Raúl Jiménez: Fernando Morientes quiere que regrese al futbol de España

El ex delantero del Real Madrid considera que el futbolista del Wolverhampton merece volver a La Liga

Raúl Jiménez sigue levantando elogios en todo el mundo conforme avanza la Premier League, ya que ha sido pieza fundamental para que el Wolverhampton obtenga buenos resultados en el torneo y ya esté a un paso de los puestos de Champions League.

Desde la temporada pasada, uno de los mejores delanteros de la Premier League. Y sí, es mexicano. RAÚL JIMÉNEZ. pic.twitter.com/hy5LgZ83p9 — Invictos (@InvictosSomos) March 1, 2020

En esta ocasión fue el ex futbolista del Real Madrid, Fernando Morientes, quien elogió al mexicano por su buen desempeño, alegando que su paso por el futbol inglés le ha dado la madurez suficiente para que el jugador pueda regresar a la liga española en su mejor nivel.

“A lo mejor (Raúl) Jiménez pensó que no tuvo el mejor paso por La Liga y eso hace que en la Premier esté a gusto y se quede. A mí me gustaría que volviese a la Liga española y que lo vuelva a intentar, porque estoy convencido que ese paso por la Premier lo ha hecho mucho mejor jugador de lo que era y ahora mismo podría jugar en cualquier equipo de la liga española”, comentó Morientes en entrevista para Mediotiempo.

Raúl Jiménez volviendo locos a los aficionados del Wolverhampton en el estadio del Tottenham. 🎶SI SEÑOR, GIVE THE BALL TO RAUL AND HE WILL SCORE🎶 pic.twitter.com/zio8SFhIit — tupadre (@___tupadre) March 1, 2020

Cabe recordar que ‘El Lobo Mexicano’ jugó para el Atlético de Madrid la temporada 2014-15, pero no lució como se esperaba y las oportunidades se le fueron reduciendo poco a poco, culminando su paso por la Liga sólo unos meses después de su fichaje; sin embargo, ahora todo es diferente.

“Él estuvo en el Atlético de Madrid y tal vez no tuvo las oportunidades que un delantero como él necesitan. Cuando no te sientes importante y eres goleador, normalmente no rindes al máximo nivel. Yo creo que él ha encontrado un sitio donde se le valora, donde juega, donde la gente le quiere y ha sacado a relucir su máximo esplendor de jugador”, agregó.

“A mí me parece que es un jugador muy aprovechable para cualquier equipo de La Liga; a mí me gustan ese tipo de jugadores, que compiten muy bien, que hacen goles, pero soy de los que piensan que los jugadores deben estar en los sitios donde se sientan queridos y me parece que él ahora mismo ha encontrado un sitio donde se encuentra francamente bien”, sentenció.