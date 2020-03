Acusan a Charlie Sheen de haber abusado de actor menor de edad

El caso supuestamente ocurrió en 1986 durante el rodaje de la película "Lucas"

Charlie Sheen vuelve a ser tema después de que un actor lo acusara de abusar de otro actor que en la época era menor de edad.

Corey Feldman hizo la acusación en su nuevo documental titulado, “(My) Truth: The Rape of Two Coreys”. El actor debutó el trabajo fílmico donde nombra a quienes abusaron tanto de él como de su amigo Corey Haim.

Feldman nombró a Sheen como el violador de Haim durante la filmación de la película “Lucas” en 1986. En esa época, Sheen tenía 19 años mientras Haim tenía 13.

“Esto no fue algo que dijo a la ligera, él contó muchos detalles”, dijo Feldman sobre lo que había vivido Haim de acuerdo a Entertainment Weekly. “Él me dijo, ‘Charlie me puso entre dos trailers y me puso Crisco en el trasero y me violó a plena luz del día. Cualquiera hubiera podido pasar, cualquiera hubiera podido verlo'”.

Haim murió en el 2010 tras contraer neumonía y no es solo Feldman que escuchó esta historia, también la ex esposa del actor fallecido.

“Él compartió conmigo que en el set de ‘Lucas’ fue violado cuando era niño”, dijo la exesposa Susannah Sprague. “Él me dijo que era su compañero y me dijo que fue Charlie Sheen quien lo hizo”.

No es la primera vez que sale esta acusación sobre Sheen y ha sido algo que ha negado. Tras las nuevas declaraciones en el documental, Sheen ha vuelto a negar que haya violado a Haim. El que fuera protagonista de la serie “Two and a half men” dijo a HuffPost que “consideraran la fuente” y que leyeran las declaraciones de la mamá de Haime.

Fue en el 2017 cuando Judy Haim negó que su hijo haya sufrido de abuso de parte de Sheen.

“Mi hijo jamás mencionó a Charlie. Nunca hablamos de Charlie. Todo fue inventado. Si mi hijo estuviera aquí para escuchar todo esto, se vomitaría”, declaró Judy a Entertainment Tonight en 2017.